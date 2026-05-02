Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın yazma tarihi bir kitabın 3 kişi tarafığndan Sorgun'da satılmak istendiği bilgisi üzerine herekete geçti. Takibe alınan kişilere yönelik gerçekleşktirilen operasyonda ele geçirilen kitapla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yozgat’ta paha biçilemeyen altın yazma tarihi kitap ele geçirildi Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da satılmak istenen tarihi bir altın yazma kitabı ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen kitap Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içermektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da altın yazma tarihi bir kitabın satılmak istendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve altın yazma tarihi kitap ele geçirildi. Ele geçirilen kitap, Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşmaktadır. Şüpheliler hakkındaki adli işlemler devam etmektedir.

Ele geçirilen ve paha biçilemeyen kitabın, Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içeren bir eser olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.