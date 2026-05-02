Yozgat’ta paha biçilemeyen altın yazma tarihi kitap ele geçirildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, altın yazma tarihi kitabı satmaya çalışan 3 kişi, paha biçilemeyen kitapla birlikte yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, altın yazma tarihi bir kitabın 3 kişi tarafığndan 'da satılmak istendiği bilgisi üzerine herekete geçti. Takibe alınan kişilere yönelik gerçekleşktirilen operasyonda ele geçirilen kitapla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da satılmak istenen tarihi bir altın yazma kitabı ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen kitap Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içermektedir.
Ele geçirilen ve paha biçilemeyen kitabın, Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içeren bir eser olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

