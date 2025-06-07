Yumruk atıp komalık etmişti! Hastanelik olan mağdurun avukatı konuştu

İstanbul Maltepe'de 4 Haziran Çarşamba günü gece saalterinde yaşanan olayda; trafikte ilerleyen E.Ö. (31) ile Erkan T. (48) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. İki sürücünün araçlarını kenara çekmesiyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ö.'nün vurduğu yumruk sonucu Erkan T. yere düşerek hareketsiz kaldı. E.Ö., bunun üzerine yerde yatan Erkan T.’ye bir süre kalp masajı yaptı.

"ÇENESİNİN ALTINA ÖLDÜRÜCÜ BİR DARBE İNDİRİYOR"

Aldığı yumruk darbesiyle komaya giren mağdur Erkan T.'nin avukatı Yücel Önder, "Olayın ardından müvekkilimin ailesi bana ulaştı ve hukuki yardım talebinde bulundu. Güvenlik kameralarını incelediğimde olayın ne derece vahim olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Karşı taraf oldukça saldırgan bir tavırla hareket ediyor. Zannedersem spor yapmış ya da boksör birine benziyor. Müvekkilimle konuşurken ya da tartışırken bir anda gardını alıp, kendini geri çekerek tam bir boksör gibi müvekkilimin çenesinin altına öldürücü bir darbe indiriyor" ifadelerini kullandı.

"KALBİ SEKİZ DAKİKA DURDU"

Yücel Önder, darbenin ardından Erkan T.'nin 8 dakika boyunca kalbinin durduğunu ve dilini yuttuğunu söyleyerek, "O an müvekkilimin kalbi 8 dakika durmuş. Şu anda hala yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Doktorlarla yaptığımız görüşmede, her an kötü haberi alabileceğimiz söylendi" ifadelerini kullandı. Avukat Yücel Önder, "Adam öldürmeye teşebbüs var, kamera görüntüleri var, müvekkilim ölümle pençeleşiyor ama bu şahıs hala serbest" diye konuştu.