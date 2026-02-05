Yurt genelinde karla mücadele, Alanya'da ise plajda keyif

Ülkenin genelinin soğuk hava mücadele ettiği ancak hava sıcaklığının 15 dereceyi geçtiği Alanya’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

İlçenin en ünlü sahili Kleopatra Plajı’nda, deniz suyu sıcaklığının da benzer seviyelerde seyretmesini fırsat bilen bazı vatandaşlar sahile akın etti.

Sahile gelen vatandaşların bir bölümü güneşli havanın keyfini çıkarırken, bazıları ise oltalarıyla balık tuttu.

"BÖYLE GÜZEL BİR HAVAYA SAHİP OLMAMIZ ADETA BİR HEDİYE"

Alanya’da güzel havanın tadını çıkarmak için Kleopatra Plajı’na gelen Zeliha Sözlü (24), “Çoğu ülke şu anda kışı yaşarken, bizim böyle güzel bir havaya sahip olmamız adeta bir hediye. Kışın soğukta üşümek yerine burada denizin keyfini çıkarıp yüzmek çok daha keyifli oluyor” ifadelerini kulandı.