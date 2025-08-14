Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Yürüyüş yaparken dehşete düştüler! Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yürüyüş yolunda genç vatandaşlar, gördükleri manzara karşında dehşete düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 10:43

'in ilçesindeki yürüyüş yolundan geçenler hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini fark ettikler. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ve ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze için hastane morguna kaldırıldı.

Yürüyüş yaparken dehşete düştüler! Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

