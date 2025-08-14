Yürüyüş yaparken dehşete düştüler! Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

İstanbul
Mersin'in Erdemli ilçesindeki yürüyüş yolundan geçenler hareketsiz bir şekilde yerde yatan birini fark ettikler. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.