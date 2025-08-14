Menü Kapat
Böyle pişkinlik görülmedi! 'Kızımla konuştum yasak mı'

Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Bülent Angın Bulvarında dron destekli uygulama yaptı. Polis uygulamada dron ile emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüleri tek tek tespit etti. Bir polis, ihlal yapan sürücülerin plakasını telsiz ile uygulama noktasındaki ekibe iletti. Ekiplerde ihlal yapan sürücüleri durdurup cezai işlem uyguladı. Hem emniyet kemeri hem de cep telefonuyla konuşma ihlali yapan bir sürücüyü durduran polis, iki ihlal yaptığını cezai işlem uygulayacağını söyledi. Emniyet kemerini koltuğun arkasına neden taktığı sorulan sürücü, "Ben istesem onu takardım. İki dakika da takardım" dedi. Takılı olmadığı tekrar sorulunca, "Tamam doğru takılı değildi. Ben yalanda demedim gerçekte demedim. Ben gevşeklikte yapmıyorum yani" diye cevap verdi. Sürücüye bu kez de telefonla konuştuğu sorulunca, "Evet kızımla konuşuyordum yasak mı?" dedi. Polisin "Araç kullanırken telefonla konuşmak yasak" demesi üzerine, cevap veremedi. Sürücüye hareket halindeyken araçta telefonlu konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uygulandı.

