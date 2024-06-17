Yüzyıllık Osmanlı geleneği sürüyor! Edirne'de etsiz ev kalmadı: Kapı kapı dağıtıldı

17 Haziran 2024 13:03 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:10

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Edirne'de Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların etleri Osmanlı'dan beri yapılan gelenek ile dev kazanlarda pişirilerek sıcak olarak dağıtılıyor.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kurbanlarını kesen köylüler, etlerin bir kısmının pişirilmesi için köyün camisinde bulunan aşçılara teslim ediyor.

EDİRNE'DE ETSİZ EV KALMADI

Her evden gelen kurbanlık inek, dana ve koyun etleri öncelikle temiz bir şekilde yıkanıyor. Meşe odununda dev kazanlarda yaklaşık 4 saat pişirilen etler, daha sonra dağıtılmak üzere köylüye camiden anons ediliyor.

Ellerine kaplarını alan köylüler, pişen etlerden almak için caminin yolunu tutuyor. İmamın bereket duasının ardından herkese eşit bir biçimde dağıtılan etleri alan köylüler, daha sonra akşam yemeğinde yemek için evinin yolunu tutuyor.

YÜZYILLIK OSMANLI GELENEĞİ SÜRÜYOR!

Kesilen kurbanlık etleri, odun ateşinde pişirilip köy halkına dağıtılıyor. Böylelikle köyde kurban eti girmemiş ev kalmıyor. Geleneğin devem etmesi için gençlere de öğretiyoruz.

Köyde kurban eti girmemiş ev kalmadığını belirten Akardere köyü muhtarı Aydın Yeğitoğlu, "100 yıldan beri 150 hane komşumuz kestikleri kurban etlerinin bir kısmını cami avlusuna getirir, burada kazanlarda kaynar. Kaynayan etleri ikindi vakti köylümüze ve gelen misafirlere dağıtımı yapılmaktadır. bu geleneğin gelecek nesillere devamı içinde genç kardeşlerimizi de yanımıza alarak işi öğrenmelerini sağlıyoruz. Bu geleneğin yıllarca devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Köy halkından Alper Demiraslan ise, "Atalarımızdan ve dedelerimizden gelen geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Muhtarımız ve büyüklerimizin desteği ile Allah'ın izni ile gelecek nesillere de aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.