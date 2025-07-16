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 | Bengül Arıca

Zehir tacirlerine büyük darbe! 130 torbacı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana merkezli 6 ilde düzenlenen “Narkokapan-Adana 2” operasyonları kapsamında 130 torbacının yakalandığını duyurdu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 13:32

Zehir tacirlerine darbe üstüne darbe vuruluyor. Bakan merkezli 6 ilde düzenlenen “Narkokapan-Adana 2” operasyonları kapsamında 130 torbacının yakalandığını açıkladı.

Operasyon hazırlıklarının 3 ay sürdüğünü belirten Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
"Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca, adeta Adana’nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik.

Ve düğmeye bastık. 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA),16 dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri’de operasyonlar gerçekleştirdik.

Operasyonlar sonucu;5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik. Geçen yıl 3 Haziran 2024 tarihinde yaptığımız ilk "NARKOKAPAN-ADANA" operasyonumuzda ise; 12 ayrı Uyuşturucu Organize Suç Örgütü çökertilmiş, 335 şüpheli yakalanmış. 302’si tutuklanmıştı.

Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Başkanımızı, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1945427684823113798

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ETİKETLER
#adana
#yerlikaya
#şüpheliler
#narkotik
#Uyuşturucuoperasyonu
#Torbacılar
#Yaşam
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