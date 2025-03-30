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 | Baran Aksoy

Zincirlemede kazada ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi ise yaralandı. Öte yandan çarpışmanın etkisiyle adeta yok olan Tofaş marka otomobili görenler dehşete düştü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 17:35

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen kazada; 4 araç birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

TOFAŞ KAZADA YOK OLDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada; O.G., Y.K., H.S., E.N.S., H.S., B.S.S., R.T.Ç., E.S., K.S., R.Ç., M.D.K., F.K. ve T.K. yaralanırken, Güllü Ç. hayatını kaybetti. Kazaya karışan Tofaş marka otomobilin pestil gibi ezildiğini görenler dehşete düştü. Çarpımanın etkisiyle araç adeta yok oldu.

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YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALA SÜRÜYOR

Yaşanan kaza sebebiyle kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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