Zincirlemede kazada ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi ise yaralandı. Öte yandan çarpışmanın etkisiyle adeta yok olan Tofaş marka otomobili görenler dehşete düştü.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen kazada; 4 araç birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

TOFAŞ KAZADA YOK OLDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada; O.G., Y.K., H.S., E.N.S., H.S., B.S.S., R.T.Ç., E.S., K.S., R.Ç., M.D.K., F.K. ve T.K. yaralanırken, Güllü Ç. hayatını kaybetti. Kazaya karışan Tofaş marka otomobilin pestil gibi ezildiğini görenler dehşete düştü. Çarpımanın etkisiyle araç adeta yok oldu.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALA SÜRÜYOR

Yaşanan kaza sebebiyle kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.