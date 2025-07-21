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 | Onur Kaya

Zonguldak'ta düğün dönüşü vahşet! Aynı aileden 3 kişi öldürüldü

Zonguldak'ta aralarında husumet bulunan iki grup, düğün dönüşü karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şüpheli, aynı aileden 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından katil zanlısı gözaltına alınırken, ölen 3 kişinin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

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Zonguldak'ta düğün dönüşü vahşet! Aynı aileden 3 kişi öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 04:42
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 05:03

'taki husumetli grupların dönüşü karşılaşması kanlı bitti. Bıçaklı kavgada aynı aileden 3 kişi katledildi.

Korkunç olay merkez ilçeye bağlı köyünde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, gece saatlerinde köyde düzenlenen düğün dönüşü karşılaştı.

3 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Erdeniz K., yanında bulunan bıçakla Halilcan Köroğlu (24), Emirkan Köroğlu (18) ve olay yerinde bulunan Nazmiye Köroğlu'nu yaraladı.

Zonguldak'ta düğün dönüşü vahşet! Aynı aileden 3 kişi öldürüldü

ÜÇÜ DE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla ve özel araçlarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen üç kişi de kurtarılamadı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölen 3 kişinin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak'ta düğün dönüşü vahşet! Aynı aileden 3 kişi öldürüldü

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Katil zanlısı Erdeniz K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER
#tartışma
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#bıçaklı kavga
#Köroğlu
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