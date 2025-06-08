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 | Murat Makas

Zorlu mesai başladı! Günlük kazançları 4 bin TL'yi buluyor: Kelle paçaları kışa hazırlıyorlar

Adana'da Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları 100 derecelik ocak başında işleniyor. Yoğun tempoyla çalışan ustalar bayramda mesaiye tekrar başladı. Günlük kazançları ise 3 bin 500 ile 4 bin arasında değişiyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 09:54

Kurban Bayramı’nda Adana’da kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları, kışın şifa niyetine tüketilmek üzere ocak başında işleniyor. Kozan'da aralarında demirci ustaları bulunan 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüleme ustası oldu. Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar devam eden yoğun tempoda kelle ütme mesaisine başladı.

Zorlu mesai başladı! Günlük kazançları 4 bin TL'yi buluyor: Kelle paçaları kışa hazırlıyorlar

OCAK SICAKLIĞI 100 DERECEYE YAKLAŞIYOR

Hava sıcaklığının 35'leri geçtiği, ocak sıcaklığının ise 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizlendiği belirten ustalar, sıcak havaya rağmen mesleklerini sürdürmenin hem zor hem de meşakkatli olduğunu söyledi. Ortalama 500 TL'ye kelle-paça ütümü yapılan ocak başlarında ustaların günlük yevmiyelerinin ise 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

Zorlu mesai başladı! Günlük kazançları 4 bin TL'yi buluyor: Kelle paçaları kışa hazırlıyorlar

"100 DERECEYİ HİSSEDİYORUZ"

Kelle ütme ustası Ramazan Altuntaş, bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Senede sadece 3 gün bu işi yapıyoruz ama çok zorlu geçiyor. Bu odada sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Sabah 7'de başlıyoruz, gece 1'e kadar devam ediyoruz" dedi.

Zorlu mesai başladı! Günlük kazançları 4 bin TL'yi buluyor: Kelle paçaları kışa hazırlıyorlar


Bir diğer kelle paça ustası Mustafa Bolat ise mesainin Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü kaydetti. Bolay," Bayram boyunca kelle ve paçalarını bize getiren vatandaşlara hizmet veriyoruz. 14 kişilik bir ekibiz. Sıcakta, odun ateşinde kelleleri ütüp dağlıyoruz. Bu zorlu mesai 3 gün boyunca sürüyor. Yevmiyemiz 3 bin 500 ile 4 bin TL ama bu sıcağa dayanmak kolay değil" ifadelerini kullandı. Kurbanlığının kelle ve paçasını getiren vatandaşlardan Şemşettin Balkız da "Kışın kelle paça çorbası olarak tüketiyoruz. Şifa niyetine saklıyoruz" diye konuştu.

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