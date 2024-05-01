Zorlu yayla yolculuğu başladı: Koyunlar göç mevsiminde!

01 May 2024 21:28 - Güncelleme : 01 May 2024 21:33

Tokat yaylalara doğru zorlu bir yolculuk başladı. Niksar'ın ilçe merkezi ve köylerinden gelen besiciler, çobanları ve sadık bekçi köpekleri eşliğinde, akşam saatlerinde cadde ve sokakları dolduran koyun sürülerini yaylalara doğru yönlendiriyor. Bu uzun ve zorlu yolculuk, besiciler için büyük bir emek ve özveri örneği sergiliyor.

YAYLALARIN BEREKETİYLE BULUŞMA

Yaklaşık 4-5 ay boyunca yaylalarda kalacak olan besiciler, bu süre zarfında hayvanlarının doğal ortamlarda bol bol otlamasını sağlayarak, kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor. Aynı zamanda, kurbanlık hayvan yetiştiren besiciler de bu göç sayesinde hayvanlarının sağlıklı bir şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlıyor.

GELENEK VE YAŞAM BİÇİMİ BİR ARADA

Niksar'da yayla göçü, sadece hayvancılık için değil, aynı zamanda bölgenin kültürel değerlerini de yaşatıyor. Bu göç, nesilden nesile aktarılan gelenekleri ve atalardan kalma yaşam biçimini korumada önemli bir rol oynuyor. Yerel halk, bu göçü izleyerek besicilere destek oluyor ve bölgenin doğal güzelliklerinin tadını çıkarıyor.