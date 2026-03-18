Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Bayram lokumlarınızı evde yapın! Hem sağlıklı hem ekonomik

Bu bayramda misafirlerinize sunacağınız en tatlı ikramı kendi mutfağınızda hazırlamaya ne dersiniz? Hem cebinizi yormayan hem de içeriğine tamamen sizin karar verdiğiniz doğal ve sağlıklı ev yapımı lokumlarla bayram sofralarınızı şenlendirebilirsiniz. Peki evde bayram lokumu nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte bayramda misafirlerine ne sunacağını düşünenler için hem sağlıklı hem de ekonomik bayram lokumları tarifi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 22:16

Geleneksel bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan lokum, son yıllarda maliyetlerin artması ve bol katkılı olması nedeniyle tercih edilmiyor. Ancak evde sadece birkaç temel malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı lokumlar, dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak kadar kaliteli ve taze olabiliyor. Peki evde lokum yapılabilir mi? Bayram lokumları nasıl hazırlanır? Bayram lokumu için hangi malzemeler gerekir? İşte bu bayram her evde bulunması gereken, yapımı oldukça pratik ve ekonomik ev yapımı lokum tarifi...

Evde lokum yapmanın en büyük avantajı, kullanılan malzemenin kalitesinden ve temizliğinden emin olmaktır. Geleneksel yöntemlerle kısa sürede hazırlanan bu tarifte, damaklar şenlenirken, sağlığınızı da riske atmıyorsunuz.

Özellikle annelerin çocuklarına güvenle vereceği bu tarif, aynı zamanda ekonomik bir alternatif tatlı arayışında olan aileler için de ideal bir seçenek olacak. Mutfakta geçireceğiniz kısa bir süre sonunda, kavanozlar dolusu renkli lokum elde edebileceksiniz. Peki bayram lokumu yapmak için hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte mutfağınızda olması gereken malzeme listesi...

Malzeme Listesi:

  • 3 su bardağı meyve suyu (Portakal, mandalina veya vişne suyu tercih (edebilirsiniz)
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı mısır veya buğday nişastası.
  • Yarım limonun suyu veya bir çay kaşığı limon tuzu.
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı (Daha parlak bir görünüm veriyor).
  • Bolca Hindistan cevizi veya nişasta-pudra şekeri karışımı.

İç Malzeme:

Fındık, fıstık veya ceviz içi

BAYRAM LOKUMU NASIL YAPILIR?

Bayram lokumu yapmak için, geniş bir tencereye meyve suyunu, nişastayı ve şekeri alın. Nişasta tamamen eriyene kadar topaklanmaması için ocağın altını kısık olacak şekilde iyice karıştırın.

Ocağı orta ateşe açın ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Karışım ısındıkça koyulaşmaya ve jöle kıvamı almaya başlayacaktır.

Daha sonra karışım kaynamaya ve ağırlaşmaya başladığında limon suyunu ya da isteğe göre limon tuzunu ekleyin. Bu aşama lokumun şekerlenmesini önleyecektir.

Ocağın altını kısın. Karışım tencerenin kenarlarından ayrılmaya ve kaşığa ağır gelmeye başladığı zaman lokumlarınız hazırdır. Bu aşamada parlaklık için tereyağını eklemenizde fayda var.

Dikdörtgen veya kare bir borcamın tabanını hafifçe ıslatın veya üzerine Hindistan cevizi serpin. Hazırladığınız sıcak karışımı kalıba dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Lokumun oda sıcaklığına geldiği zaman üzerini kapatarak buzdolabında en az 4 ila 5 saat dinlendirin. Eğer zamanınız varsa tüm gecede dinlendirebilirsiniz. Bu tadını ikiye katlayacaktır.

Son olarak sertleşen lokumu kalıptan çıkarın. Bir bıçağı hafifçe nişastaya batırarak lokumu küçük kareler halinde dilimleyin. Her bir parçayı bolca Hindistan cevizine bulayarak servis tabağına dizin. Bayram lokumlarınızı afiyetle tüketebilirsiniz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ev yapımı lokum ne kadar süre dayanır?

Evde yapılan lokumlar, hava almayan bir kapta ve serin bir ortamda yaklaşık 15 gün boyunca taze kalır.

Lokumum neden çok yumuşak oldu?

Lokumun kıvamı az gelmiş olabilir. Yumuşak kalan lokumları tekrar tencereye alıp bir miktar daha nişasta ekleyerek pişirebilirsiniz.

Hangi nişastayı kullanmalıyım?

Parlak ve net bir kıvam için mısır nişastası, daha kadifemsi ve yumuşak bir lokum isteyen de buğday nişastası kullanabilir.

ETİKETLER
#Pratik Tarifler
#Sağlıklı Tatlı
#Evde Lokum Tarifi
#Bayram Lokumu
#Ekonomik Lokum
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.