Bayram lokumlarınızı evde yapın! Hem sağlıklı hem ekonomik

Geleneksel bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan lokum, son yıllarda maliyetlerin artması ve bol katkılı olması nedeniyle tercih edilmiyor. Ancak evde sadece birkaç temel malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu sağlıklı lokumlar, dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak kadar kaliteli ve taze olabiliyor. Peki evde lokum yapılabilir mi? Bayram lokumları nasıl hazırlanır? Bayram lokumu için hangi malzemeler gerekir? İşte bu bayram her evde bulunması gereken, yapımı oldukça pratik ve ekonomik ev yapımı lokum tarifi...

BAYRAM LOKUMLARINIZI EVDE YAPIN! HEM SAĞLIKLI HEM EKONOMİK

Evde lokum yapmanın en büyük avantajı, kullanılan malzemenin kalitesinden ve temizliğinden emin olmaktır. Geleneksel yöntemlerle kısa sürede hazırlanan bu tarifte, damaklar şenlenirken, sağlığınızı da riske atmıyorsunuz.

Özellikle annelerin çocuklarına güvenle vereceği bu tarif, aynı zamanda ekonomik bir alternatif tatlı arayışında olan aileler için de ideal bir seçenek olacak. Mutfakta geçireceğiniz kısa bir süre sonunda, kavanozlar dolusu renkli lokum elde edebileceksiniz. Peki bayram lokumu yapmak için hangi malzemelere ihtiyaç var? İşte mutfağınızda olması gereken malzeme listesi...

Malzeme Listesi:

3 su bardağı meyve suyu (Portakal, mandalina veya vişne suyu tercih (edebilirsiniz)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı mısır veya buğday nişastası.

Yarım limonun suyu veya bir çay kaşığı limon tuzu.

1 tatlı kaşığı tereyağı (Daha parlak bir görünüm veriyor).

Bolca Hindistan cevizi veya nişasta-pudra şekeri karışımı.

İç Malzeme:

Fındık, fıstık veya ceviz içi

BAYRAM LOKUMU NASIL YAPILIR?

Bayram lokumu yapmak için, geniş bir tencereye meyve suyunu, nişastayı ve şekeri alın. Nişasta tamamen eriyene kadar topaklanmaması için ocağın altını kısık olacak şekilde iyice karıştırın.

Ocağı orta ateşe açın ve sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın. Karışım ısındıkça koyulaşmaya ve jöle kıvamı almaya başlayacaktır.

Daha sonra karışım kaynamaya ve ağırlaşmaya başladığında limon suyunu ya da isteğe göre limon tuzunu ekleyin. Bu aşama lokumun şekerlenmesini önleyecektir.

Ocağın altını kısın. Karışım tencerenin kenarlarından ayrılmaya ve kaşığa ağır gelmeye başladığı zaman lokumlarınız hazırdır. Bu aşamada parlaklık için tereyağını eklemenizde fayda var.

Dikdörtgen veya kare bir borcamın tabanını hafifçe ıslatın veya üzerine Hindistan cevizi serpin. Hazırladığınız sıcak karışımı kalıba dökün ve üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.

Lokumun oda sıcaklığına geldiği zaman üzerini kapatarak buzdolabında en az 4 ila 5 saat dinlendirin. Eğer zamanınız varsa tüm gecede dinlendirebilirsiniz. Bu tadını ikiye katlayacaktır.

Son olarak sertleşen lokumu kalıptan çıkarın. Bir bıçağı hafifçe nişastaya batırarak lokumu küçük kareler halinde dilimleyin. Her bir parçayı bolca Hindistan cevizine bulayarak servis tabağına dizin. Bayram lokumlarınızı afiyetle tüketebilirsiniz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Ev yapımı lokum ne kadar süre dayanır?

Evde yapılan lokumlar, hava almayan bir kapta ve serin bir ortamda yaklaşık 15 gün boyunca taze kalır.

Lokumum neden çok yumuşak oldu?

Lokumun kıvamı az gelmiş olabilir. Yumuşak kalan lokumları tekrar tencereye alıp bir miktar daha nişasta ekleyerek pişirebilirsiniz.

Hangi nişastayı kullanmalıyım?

Parlak ve net bir kıvam için mısır nişastası, daha kadifemsi ve yumuşak bir lokum isteyen de buğday nişastası kullanabilir.