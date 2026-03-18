Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Uzmandan bayram uyarısı: Tatlıda porsiyon kontrolü şart

Beslenme ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, bayramda aşırı tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, ikram edilen tatlıların tamamını tüketmek yerine küçük porsiyonlarla sınırlı kalmak önemli olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 11:16

ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, aşırı tatlı tüketiminin önüne geçebilmek için en etkili yöntemin porsiyon kontrolü olduğunu söyledi. Oturakçıibogil, ölçülü davranarak dengeyi korunabileceğinden bahsetti.


Bayramın keyfini çıkarırken sağlığı korumanın yolu, bilinçli ve dengeli tüketimden geçiyor. Oysa, aşırıya kaçmadan, porsiyon kontrolü sağlayarak ve doğru tercihler yaparak hem geleneklerini sürdürmek hem de muhtemel sorunlarının önüne geçmek mümkün. Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Selva Oturakçıibogil, yapılması gerekenin bayramda tatlıyı tamamen kısıtlamak değil, ölçülü davranarak dengeyi koruyabilmek olduğunu söyleyerek uyarı ve önerilerde bulundu.

KAN ŞEKERİNİZİ YÜKSELTEBİLİR

Oturakçıibogil, aşırı tatlı tüketiminin kan şekerinde ani yükselmelere neden olduğunu belirterek, "Bu hızlı yükselişi kısa süre sonra gelen ani düşüş takip eder ve bu durum halsizlik, baş dönmesi ve tekrar tatlı yeme isteği oluşturur. Aynı zamanda fazla şeker alımı mide yanması, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sindirim problemlerini de tetikleyebilir. Uzun vadede ise sık tekrarlayan bu davranış şekli, kilo artışı riskini artırır ve özellikle diyabet hastaları için ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Özellikle şerbetli tatlılar, sadece şeker değil aynı zamanda yüksek miktarda yağ da içerir. Bu da alınan kalorinin katlanmasına neden olur. Gün içinde birden fazla porsiyon tatlı tüketmek, günlük enerji ihtiyacının çok üzerine çıkılmasına yol açar. Bu durum kilo artışı ile sonuçlanarak bayram sonunda bile tartıya yansıyabilir. Özellikle hareketsiz geçen bayram günlerinde bu riskin daha da artacağı unutulmamalıdır" dedi.

KÜÇÜK PORSİYONLARLA YETİNİN

Aşırı tatlı tüketiminin önüne geçebilmek için en etkili yöntemin porsiyon kontrolü olduğunu kaydeden Oturakçıibogil, "İkram edilen tatlıların tamamını tüketmek yerine küçük porsiyonlarla sınırlı kalmak önemlidir. Tatlı tüketimini gün içine yaymak ve art arda tüketimden kaçınmak da kan şekeri dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca aç karnına tüketmek yerine, tatlıların ana öğün sonrasında tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Bayramda tatlı tüketiminden tamamen kaçınmak çoğu zaman mümkün olmaz. Bu noktada doğru tercih yapmak önem kazanır. Şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve bazlı alternatifler veya dondurma tercih edilmelidir. Bu tür tatlılar hem daha düşük kalorilidir hem de sindirim sistemi üzerinde daha az yük oluşturur. Böylece tatlı ihtiyacı karşılanırken sağlık üzerindeki olumsuz etkiler en aza indirgenebilir" diye konuştu.

SU İÇMEK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Artan şeker tüketiminin vücut üzerindeki etkilerini azaltmada yeterli su içmenin önemli bir rol oynadığını belirten Selva Oturakçıibogil, şunları kaydetti: "Gün boyunca düzenli su tüketimi hem sindirimi destekler hem de tatlı krizlerini azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle su içmek için mutlaka susmak beklenmemelidir. Ayrıca, kısa yürüyüşler yapmak ve gün içinde olabildiğince hareketli kalmak da alınan fazla kalorinin dengelenmesine katkı sağlar."

ETİKETLER
#Sağlık
#beslenme
#bayram
#Tatlı Tüketimi
#Porsiyon Kontrolü
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.