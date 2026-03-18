Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince KGM işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını belirtti.

HABERİN ÖZETİ Bayramda köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz olacak: Uygulama Perşembe gecesi başlıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince belirli karayolları ve bazı raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu. KGM işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 20 Mart Cuma günü saat 00.00'dan 22 Mart Pazar günü saat 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

Yapılan açıklamaya göre uygulama 19 Mart Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek.

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayan

Uygulamanın 20 Mart Cuma günü saat 00.00’dan 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.