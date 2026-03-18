Bayramda köprü, otoyollar ve toplu taşıma ücretsiz olacak: Uygulama Perşembe gecesi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince KGM işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını belirtti.
Yapılan açıklamaya göre uygulama 19 Mart Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak ve 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek.
Bakan Uraloğlu, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayan
Uygulamanın 20 Mart Cuma günü saat 00.00’dan 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.