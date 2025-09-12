Yaşlı sürücülere test şartı mı gelecek? Ulaştırma Bakanı'ndan net çıkış

Almanya'da paylaşılan resmi trafik kazaları verileri, 65 yaş üzerindeki sürücülerin, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda çoğu zaman asli kusurlu olduğu ortaya koydu. Bu oran 75 yaş üstünde daha da artarken yaşlı sürücülerin, belli aralıklarla sürücülük yetirliliği konusunda testten geçirilmeleri talebi gündeme geldi.

BAKAN "ZORUNLULUĞA GEREK YOK" DEDİ

Ancak Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder, yaşlıların kaza oranının diğer gruplara göre “anlamlı şekilde yüksek” olmadığını belirterek yasal zorunluluklara karşı çıktı. Schnieder konuya ilişkin açıklamasında “Birçok yaşlı kendi sorumluluğunu biliyor, gerektiğinde ehliyetini bırakıyor. Sert kurallar her zaman sorunlu olur” diye konuştu.

Scpnieder, yaşlı sürücülerin daha çok öncelik ihlali ve yanlış dönüş gibi hatalar yaptığını ancak hız aşımı veya alkol etkisiyle kaza yapma oranlarının diğer yaş gruplarına oranla çok daha düşük olduğu bilgisinin altını çizdi.

HALK EK ÖNLEM İSTİYOR

Buna karşın Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (TÜV) adına yapılan anket ise toplumun bu konuda daha sert bir tavırda olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 85’i, 75 yaşından sonra sürüş kabiliyetleri testini ve zorunlu geri bildirim sürüşlerini faydalı bulduğunu belirtti.