Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Ramazan’da kadınların en büyük dertlerinden biri de iftar sofralarında hangi yemekleri yapacakları oluyor. Özellikle de çalışan kadınlar, iftar saatlerine yakın eve geldiklerinde tatlı bir telaşa giriyorlar. Bizde bu telaşa giren kadınlar için bir taşla iki kuş tarifi olan hem yemek hem de çorbayı aynı anda yapacakları yemeği araştırdık. İşte detaylar…

HEM YEMEK HEM ÇORBA!

Türk mutfağının yöreselliği dikkat çekmeye devam ediyor. Adeta hem yemek hem de çorba olan tarifler, Ramazan Ayı’nın da en çok sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Özellikle de çalışan kişiler için kolaylık sağlayan bu tarih iftar sofralarının yeni göz bebeği oluyor.

Bizde iftar sofralarında hem yemek hem de çorba niyetinde yapılacak olan analıkızlı yemeğini sizin için araştırdık. Adeta her sofranın kurtarıcısı olan analıkızlı sofraların yeni gözdesi olacak. Yapımı ve kolay pişimiyle en çok seveceğiniz yemekler arasında yer alacak.

Köftesi ve patatesiyle bir yemeği andırırken, salçalı suyu ile çorba niyetinde de tüketimiyle dikkat çekiyor. İlk etapta yapıyla göz korkutsa da bir kez yapıp buzluğa attığınız da her akşam tüketebileceksiniz.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ TARİFİ

Analıkızlı yemeği tarifi

Malzemeler;

Köftesi için;

2 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un

İç harcı için;

150 gram yağlı kıyma

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Analıkızlı çorba için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gram kuşbaşı eti

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 litre su

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet limon suyu

Analıkızlı üzeri için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı;