Yemek Tarifleri
Editor
Editor
 Arzu Akçay

Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Ramazan Ayı'nda iftar sofralarında hem yemek hem de çorba yapmak kimi zaman meşakkatli bir iş olabiliyor. Bizde hem yemek hem çorba olan tarifi sizin için araştırdık. Adeta bir taşla iki kuş olan bu tarifle sofralarınız şenlenecek. İşte detaylar…

Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 17:36

Ramazan’da kadınların en büyük dertlerinden biri de iftar sofralarında hangi yemekleri yapacakları oluyor. Özellikle de çalışan kadınlar, iftar saatlerine yakın eve geldiklerinde tatlı bir telaşa giriyorlar. Bizde bu telaşa giren kadınlar için bir taşla iki kuş tarifi olan hem yemek hem de çorbayı aynı anda yapacakları yemeği araştırdık. İşte detaylar…

HEM YEMEK HEM ÇORBA!

Türk mutfağının yöreselliği dikkat çekmeye devam ediyor. Adeta hem yemek hem de çorba olan tarifler, Ramazan Ayı’nın da en çok sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Özellikle de çalışan kişiler için kolaylık sağlayan bu tarih iftar sofralarının yeni göz bebeği oluyor.

Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Bizde iftar sofralarında hem yemek hem de çorba niyetinde yapılacak olan analıkızlı yemeğini sizin için araştırdık. Adeta her sofranın kurtarıcısı olan analıkızlı sofraların yeni gözdesi olacak. Yapımı ve kolay pişimiyle en çok seveceğiniz yemekler arasında yer alacak.

Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Köftesi ve patatesiyle bir yemeği andırırken, salçalı suyu ile çorba niyetinde de tüketimiyle dikkat çekiyor. İlk etapta yapıyla göz korkutsa da bir kez yapıp buzluğa attığınız da her akşam tüketebileceksiniz.

Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

BİR TAŞLA İKİ KUŞ TARİFİ

Analıkızlı yemeği tarifi

Malzemeler;

Köftesi için;

  • 2 su bardağı köftelik bulgur
  • 1 su bardağı irmik
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un
Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

İç harcı için;

  • 150 gram yağlı kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Analıkızlı çorba için;

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 300 gram kuşbaşı eti
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1,5 litre su
  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 adet limon suyu
Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Analıkızlı üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı kuru nane
  • 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi

Hazırlanışı;

  • Analıkızlının öncelikle iç harcını kavurun. Sonrasında soğanları da ekleyip kavurma işlemin devam edin. Tereyağını ve baharatları ekleyin. Daha sonra ocaktan alarak soğuması için bir kenara alın.
  • Ayrı bir tencerede etleri kavurun. Ardında salçaları da üzerine ekleyin. Son olarak suyunu da ekleyin ve yaklaşık olarak 40 dakika kısık ateşte etler yumuşayana kadar pişirin.
  • Köftesini hazırlamak içinse bir kaba bulguru ve irmiği alın. Üzerine oda sıcaklığında su ekleyin. Elinizle karıştırın ve üzerini kapatın. Ardından irmik ve bulgura rendelenmiş soğanı ve salçaları, baharatları da ekleyin.
  • Un ve yumurtayı son olarak ekleyip güzelce yoğurun. Sakız kıvamına gelene kadar bu işleme devam edin. Sonra yuvarlak olarak açın ve iç harcını içerisine koyup elinizde yuvarlayın. Elinizi ıslatarak bu işleme devam edin.
  • Kısık ateşte pişen salçalı ve soslu etlerin içerisine nohutları da ekleyin. Daha sonra köfteleri atın ve sıcak su ekleyin. Üzerine de nane, zeytinyağı ve toz kırmızı biberleri de kızartarak gezdirin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.
Gelinim Mutfakta’dan Osmanlı saray köftesi tarifi! Saray aşçılarının gizli püf noktası ortaya çıktı
