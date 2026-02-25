Gelinim Mutfakta’dan Osmanlı saray köftesi tarifi! Saray aşçılarının gizli püf noktası ortaya çıktı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her gün farklı bir menü sunan Gelinim Mutfakta'da bugün çok özel bir tarif yapıldı. Osmanlı mutfağının ihtişamlı sofralarında yer edenen Osmanlı saray köftesi, ağızları sulandırırken, tarifin nasıl yapıldığı ve Osmanlı saray köftesinin püf noktaları da merak edildi. İncecik yoğrulmuş dana eti, lokum gibi olmasını sağlayan özel yoğurma tekniği ve içine konan baharatlarla hazırlanan bu özel köfteyi tadan sıradan köftelere artık sofrasında yer vemeyecek. Peki Osmanlı saray köftesi nasıl yapılır ve hangi mazemeler gerekir? İşte sır gibi saklnan püf noktalarıyla Osmanlı saray köftesi tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA OSMANLI SARAY KÖFTESİ TARİFİ!

Osmanlı saray köftesinin diğer köftelerden farkı arama motorlarında sıkça aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Daha yumuşak, aromatik ve gösterişli bir sunuma sahip Osmanlı saray köftesi için mutfağınızda hazır etmeniz gereken malzemeler şunlardır;

Malzemeler:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adeet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan

1 diş ezilmiş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı ince çekilmiş bayat ekmek içi

1 çay kaşığı karabiber ve yenibahar

Yarım çay kaşığı kadar kimyon

Tuz

1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

Üzerine isteyen tereyağı ya da az salça ekleyebilir.

OSMANLI SARAY KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Osmanlı saray köftesi yapmak için ilk olarak kıymayı derin bir kaba alın. İçine de rendelenmiş soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Daha sonra yumurta, galeta unu ve ekmek içini de ekleyin. Baharat ve tuzu da ekledikten sonra 8 ila 10 dakika yoğurun.

Yoğurulan harcın üzerini kapatın ve 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Dinlenen köfte harcından ceviz büyüklüğü kadar parça alarak yassı şeklini verin. Hazırladığınız köftelerinizi tavada az tereyağı ile mühürleyebilirsiniz. İsterseniz 180 derece fırında da pişirebilirsiniz.

SARAY AŞÇILARININ GİZLİ PÜF NOKTASI ORTAYA ÇIKTI

Osmanlı saray köftesinin püf noktasının başında harca eklenen az miktarda yenibahar ve yoğuma süresinin daha uzun tutulması yer alıyor. Saray mutfağında köfteler büyük sabırla yoğurulur ve asla aceleye getirilmezdi.

Diğer püf noktası ise soğan suyunun tamamının sıkılmasıdır. Fazla su olması, köftenin de dağılmasına sebep oluyor. Bununla beraber dinlenme süresi de önemlidir. Bu aşama köftenin hem toparlanmasını sağlar hem de daha lezzetli olması için gereklidir.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Osmanlı saray köftesi neden daha yumuşak olur?

Uzun yoğurma süresi vardır. Bu işlem köftenin daha yumuşak olmasını sağlar.

Osmanlı saray köftesini tavada mı yoksa fırında mı pişirmek daha iyidir?

Fırında pişirilien köfteler daha dengeli bir sonuç verir. Tavada pişirmek isterseniz de daha yoğun bir lezzet elde etmiş olursunuz.

Köftenin dağılmaması için ne yapmak gerekiyor?

Soğanın suyunu mutlaka tamamen sıkmak gerekiyor. Bununla beraber harcı da yeterince yoğurulmalıdır.

Osmanlı saray köftesi yanında ne servis edilebilir?

Pilav, patates püresi ve tereyağlı sebze garnitürleri Osmanlı saray köftesi yanına servis edilebilir.