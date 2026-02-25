Menü Kapat
Yemek Tarifleri
Editor
 Ezgi Sezer

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek

Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar sofralarında hem geleneksel tatlar hem de pratik tarifler öne çıkıyor. Özellikle kalabalık aile yemeklerinde, hem doyurucu hem de sunum açısından oluşturan lezzetler tercih ediliyor. Ramazan ayında sofralara damga vurmaya hazırlanan tariflerin başında ise çıtır mantı geliyor. Klasik haşlama mantıya alternatif olarak hazırlanan bu lezzet, altın renginde kızaran dış yüzeyi ve yumuşacık kıymalı iç harcıyla iftar sofralarına farklı bir dokunuş katıyor.

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek
Fatimatüzzehra Maslak
25.02.2026
25.02.2026
Türk mutfağının köklü yemeklerinden biri olan mantı, özellikle Kayseri ile özdeşleşmiş bir lezzet olarak biliniyor. Ancak son yıllarda geleneksel tarifler modern yorumlarla yeniden şekilleniyor. Fırında ya da kızartılarak hazırlanan çıtır mantı da bu yenilikçi dokunuşların başında geliyor. Hem klasik tatlardan vazgeçemeyen hem de sofralarında çeşitlilik arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek

Geleneksel mantıya modern ve pratik bir alternatif sunan çıtır mantı, hazır yufka ile kısa sürede hazırlanabilmesi, fırında pişirilmesi ve hafifliği sayesinde Ramazan sofralarının yeni favorisi oluyor.
Çıtır mantı, Kayseri mantısına modern bir yorum getirerek fırında pişirilen veya kızartılan pratik bir lezzettir.
Hazır yufka kullanımı sayesinde geleneksel mantıya göre çok daha kısa sürede hazırlanabilir, özellikle iftar için zaman kazandırır.
Fırında pişirilmesi, onu daha hafif ve sindirimi kolay bir alternatif yaparak Ramazan iftar sofraları için ideal kılar.
Sarımsaklı yoğurt ve özel soslarla servis edilen bu tarif, hem lezzetli hem de çocukların ilgisini çeken bir çeşitlilik sunar.
ÇITIR ÇITIR MANTI TARİFİ

İftar saatine kısa bir süre kala uzun hazırlık süreçleriyle uğraşmak istemeyenler için çıtır mantı önemli bir kolaylık sağlıyor. Hazır yufka ile de hazırlanabilmesi, tarifi zaman açısından avantajlı hale getiriyor. Geleneksel mantıya kıyasla daha kısa sürede sofraya taşınabilen bu lezzet, özellikle çalışanlar ve kalabalık aileler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek


Ayrıca fırında pişirilmesi, tarifi daha hafif bir alternatif haline getiriyor. Uzmanlar, uzun süren açlığın ardından mideyi yormayan ve daha az yağ içeren yemeklerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kızartma yerine fırın yönteminin kullanılması, sindirimi kolaylaştırırken lezzetten de ödün vermiyor.

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek


Sarımsaklı yoğurt ve hafif soslarla servis edilen çıtır mantı, dengeli bir iftar menüsünün tamamlayıcı lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem göze hem damak zevkine hitap eden bu tarif, Ramazan sofralarında klasik mantıya farklı ve modern bir alternatif sunuyor.

ÇITIR MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

3 adet yufka
Yarım çay bardağı sıvı yağ

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek

İç harcı için:

250 gram kıyma
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
Tuz, karabiber
İsteğe bağlı pul biber


Sosu için:

1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Hazırlanışı

Öncelikle kıyma, rendelenmiş soğan ve baharatlar bir kapta iyice karıştırılır. Yufkalar tezgâha serilir ve üçgen parçalar halinde kesilir. Her parçanın geniş kısmına hazırlanan kıymalı harçtan bir miktar konularak sigara böreği şeklinde sarılır.

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek

Hazırlanan mantılar yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizilir. Üzerlerine fırça yardımıyla hafifçe sıvı yağ sürülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirilir.

Bu sırada yoğurt, ezilmiş sarımsak ile karıştırılarak hazır hale getirilir. Fırından çıkan çıtır mantılar servis tabağına alınır, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir. Son olarak tereyağında kızdırılan kırmızı biber sosu dökülerek sıcak servis yapılır.

Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek


Sunum Önerileri

Uzman şefler, çıtır mantının yanında taze yeşilliklerden oluşan hafif bir salata ya da ayranla servis edilmesini öneriyor. Ayrıca üzerine ince kıyılmış maydanoz serpilerek hem renk hem de aroma açısından zengin bir sunum elde edilebiliyor.

İftar sofralarında hem göze hem mideye hitap eden bu tarif, özellikle çocukların da ilgisini çekiyor. Klasik mantıya göre daha çıtır dokusu sayesinde farklı bir deneyim sunan bu lezzet, davet sofralarında da şık bir alternatif oluşturuyor.

Ramazan boyunca farklı ama geleneksel dokunuşlar taşıyan tarifler denemek isteyenler için çıtır mantı, pratikliği ve lezzeti bir arada sunuyor. Sofralarınızı şenlendirecek bu tarifle sevdiklerinize hem sıcak hem de unutulmaz bir iftar yemeği hazırlayabilirsiniz.

