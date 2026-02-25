Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek

Türk mutfağının köklü yemeklerinden biri olan mantı, özellikle Kayseri ile özdeşleşmiş bir lezzet olarak biliniyor. Ancak son yıllarda geleneksel tarifler modern yorumlarla yeniden şekilleniyor. Fırında ya da kızartılarak hazırlanan çıtır mantı da bu yenilikçi dokunuşların başında geliyor. Hem klasik tatlardan vazgeçemeyen hem de sofralarında çeşitlilik arayanlar için güçlü bir alternatif sunuyor.



ÇITIR ÇITIR MANTI TARİFİ



İftar saatine kısa bir süre kala uzun hazırlık süreçleriyle uğraşmak istemeyenler için çıtır mantı önemli bir kolaylık sağlıyor. Hazır yufka ile de hazırlanabilmesi, tarifi zaman açısından avantajlı hale getiriyor. Geleneksel mantıya kıyasla daha kısa sürede sofraya taşınabilen bu lezzet, özellikle çalışanlar ve kalabalık aileler için ideal bir seçenek oluşturuyor.





Ayrıca fırında pişirilmesi, tarifi daha hafif bir alternatif haline getiriyor. Uzmanlar, uzun süren açlığın ardından mideyi yormayan ve daha az yağ içeren yemeklerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kızartma yerine fırın yönteminin kullanılması, sindirimi kolaylaştırırken lezzetten de ödün vermiyor.





Sarımsaklı yoğurt ve hafif soslarla servis edilen çıtır mantı, dengeli bir iftar menüsünün tamamlayıcı lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem göze hem damak zevkine hitap eden bu tarif, Ramazan sofralarında klasik mantıya farklı ve modern bir alternatif sunuyor.



ÇITIR MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Hamuru için:



3 adet yufka

Yarım çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için:



250 gram kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı pul biber



Sosu için:



1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber



Hazırlanışı



Öncelikle kıyma, rendelenmiş soğan ve baharatlar bir kapta iyice karıştırılır. Yufkalar tezgâha serilir ve üçgen parçalar halinde kesilir. Her parçanın geniş kısmına hazırlanan kıymalı harçtan bir miktar konularak sigara böreği şeklinde sarılır.



Hazırlanan mantılar yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizilir. Üzerlerine fırça yardımıyla hafifçe sıvı yağ sürülür. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirilir.



Bu sırada yoğurt, ezilmiş sarımsak ile karıştırılarak hazır hale getirilir. Fırından çıkan çıtır mantılar servis tabağına alınır, üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir. Son olarak tereyağında kızdırılan kırmızı biber sosu dökülerek sıcak servis yapılır.





Sunum Önerileri



Uzman şefler, çıtır mantının yanında taze yeşilliklerden oluşan hafif bir salata ya da ayranla servis edilmesini öneriyor. Ayrıca üzerine ince kıyılmış maydanoz serpilerek hem renk hem de aroma açısından zengin bir sunum elde edilebiliyor.



İftar sofralarında hem göze hem mideye hitap eden bu tarif, özellikle çocukların da ilgisini çekiyor. Klasik mantıya göre daha çıtır dokusu sayesinde farklı bir deneyim sunan bu lezzet, davet sofralarında da şık bir alternatif oluşturuyor.



Ramazan boyunca farklı ama geleneksel dokunuşlar taşıyan tarifler denemek isteyenler için çıtır mantı, pratikliği ve lezzeti bir arada sunuyor. Sofralarınızı şenlendirecek bu tarifle sevdiklerinize hem sıcak hem de unutulmaz bir iftar yemeği hazırlayabilirsiniz.

