İftardan sonra gelen yoğun tatlı krizleri için kalorisiz lezzetler 2026! Ramazan'da kilo aldırmayan en fit tatlı tarifleri

On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'te kalabalık iftar sofralarınızı şenlendirecek en lezzetli tariflerle karşınızdayız! Ana yemeğinden mezesine, tatlısından tuzlusuna, salatasından serpme sunumlu kahvaltılıklara kadar birbirinden zengin iftar sofralarında kalori dengesini bir nebze ayarlayabilmek için en fit tatlı tariflerini sizler için araştırdık.

İşte Ramazan'da kilo aldırmayan 2 enfes tatlı tarifi!

RAMAZAN'IN ŞAH'I FİT GÜLLAÇ TARİFİ!

Ramazan dendiğinde akla ilk gelen nadide tatlılardan olan Güllacı diyete en uygun halini yaptıktan sonra yerken hiç pişmanlık hissetmeyeceksiniz! Hem kalorisi düşük hem de çok lezzetli olan fit güllaç tarifinin yapılışı ise şöyle:

MALZEMELER:

6 yaprak güllaç yufkası,

5 su bardağı süt,

10 adet hurma,

2 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe balı),

2 yemek kaşığı bal,

2 tatlı kaşığı toz antep fıstığı,

4 adet ceviz

YAPILIŞI:

Sıcak bir suyun içine hurmaları koyun ve iyice yumuşayan hurmaların çekirdeklerini çıkartın. Hurmaları suyula birlikte bıztlatıp güzelce püre kıvamı elde edin. Daha sonra tencerenin içine 1 litre kadar sütü koyup hurma püresini içine aktarın.

Tencerenin içine süt henüz kaynamamış iken gül suyu koyup ocağın altını kapatın. Kare ya da dikdörtgen borcamın içine yufkaların ilk katını koyun.

Her kat arasına sütlü karışımı dökün ve içine fıstık ile ham bal karışımı koyun. Bütün katlar böylece bittikten sonra sütlü karışımın tatlıyı çekmesi için bir yirmi dakika kadar beklemesine müsade edin. Afiyetle tüketin!

FİT ŞEKERSİZ SÜTLAÇ TARİFİ!

Şerbetli tatlılara nazaran kalorisi çok daha düşük gelen lezzetlerden enfes sütlaç için bir de bu tarifi deneyin!

Kilo almak istemeyip yediğine içtiğine dikkat eden kimseler için hem fit hem şekersiz hem de en lezzzetli sütlaç tarifini sizlere derledik.

MALZEMELER:

1 litre süt

1 çay bardağı basmati pirinç

6 tatlı kaşığı bal



YAPILIŞI:

Şekersiz sütlaç için ilk olarak ocağa sütü alıp güzelce ısıtın. Süt kaynama hazırlığında iken farklı bir tencerede pirinçleri haşlayın. İyice lapalaşan sütlacın içine süt özleşene dek kaynatın.



Pirinç sütle özleşince her kaseye karşılık 1,5 tatlı kaşığı bal eklemesinde bulunun. Bu şekilde iken de karışımı biraz daha kaynatmaya devam edin. Koyu bir kıvam alan sütlacı eğer fırında yapacaksanız; ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı un, yarım çay kaşığı tuz, 1 yumurta sarısını karıştırın.

Ardından ortaya çıkan karışımı kaynayan süte yavaşca eklerken diğer yandan hızlıca karıştırın. Bu şekilde 10 dakika kaynattıktan sonra isteğe bağlı vanilya ya da limon kabuğu koyabilirsiniz.

En sonda ise su dolu fırın tepsisine koyup üzeri iyice yanana dek pişirin. Afiyet olsun!