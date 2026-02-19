Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

Ramazan sofralarına lezzet katacak yeni bir tatlı keşfi külah tatlısı olarak karşımıza çıkıyor. Hem şık görünümü hem de enfes tadıyla öne çıkan bu tatlı, evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor ve iftar sonrası sofraların yıldızı olmaya aday.



Tatlı severler, baklavalık yufka ile hazırlanan külahların içine kremalı muhallebi doldurup, şerbete batırarak enfes bir tatlı deneyimi yaşayabiliyor. Üzerine serpilecek fıstıklarla hem görüntüsü hem tadı tamamlanan bu tatlı, Ramazan’da sofralara şıklık ve lezzet katıyor.



KÜLAH TATLISI SOFRALARA ŞIKLIK KATIYOR



Malzemeler

2 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı un

200 ml krema

Baklavalık yufka

Eritilmiş tereyağı

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

KÜLAH TATLISI YAPILIŞI

Şerbet için su ve şeker kaynatılıp limon ile tatlandırılıyor ve soğumaya bırakılıyor. Tek bir baklava hamuru uzunlamasına dörde katlanıp muska şekli veriliyor. Ortası açılan hamurun içine, yağlı kağıttan yapılan toplar yerleştiriliyor. 180 derece fırında renk alana kadar pişiriliyor.

Muhallebi için süt, yumurta sarısı, şeker, un ve nişasta karıştırılarak muhallebi kıvamına getiriliyor, soğumaya bırakılıyor. Krema çırpılarak muhallebiyle birleştiriliyor. Fırından çıkan külahlar şerbete batırıldıktan sonra kremayla dolduruluyor ve fıstıkla süsleniyor.

KÜLAH TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Külah tatlısı, özel günlerde veya çay saatlerinde sunulabilecek şık ve lezzetli bir tatlı alternatifi. Şerbetin ve kremanın dengesi, her lokmada tatlı bir deneyim sunuyor.

