Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

Ramazan ayında iftar sofralarını tatlandıracak yeni bir öneri var o da külah tatlısı. Şerbetli ve kremalı yapısıyla hem göze hem damağa hitap eden bu tatlı, iftardan sonra hafif ama lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal. Evde kolayca hazırlanabilen külah tatlısı, özel günlerin yanı sıra günlük iftar sofralarını da şenlendirebiliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 14:27

Ramazan sofralarına lezzet katacak yeni bir tatlı keşfi külah tatlısı olarak karşımıza çıkıyor. Hem şık görünümü hem de enfes tadıyla öne çıkan bu tatlı, evde pratik bir şekilde hazırlanabiliyor ve iftar sonrası sofraların yıldızı olmaya aday.

Tatlı severler, baklavalık yufka ile hazırlanan külahların içine kremalı muhallebi doldurup, şerbete batırarak enfes bir tatlı deneyimi yaşayabiliyor. Üzerine serpilecek fıstıklarla hem görüntüsü hem tadı tamamlanan bu tatlı, Ramazan’da sofralara şıklık ve lezzet katıyor.

KÜLAH TATLISI SOFRALARA ŞIKLIK KATIYOR

Malzemeler

2 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

1 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı un

Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

200 ml krema

Baklavalık yufka

Eritilmiş tereyağı

Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

Şerbet için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

KÜLAH TATLISI YAPILIŞI

Şerbet için su ve şeker kaynatılıp limon ile tatlandırılıyor ve soğumaya bırakılıyor. Tek bir baklava hamuru uzunlamasına dörde katlanıp muska şekli veriliyor. Ortası açılan hamurun içine, yağlı kağıttan yapılan toplar yerleştiriliyor. 180 derece fırında renk alana kadar pişiriliyor.

Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

Muhallebi için süt, yumurta sarısı, şeker, un ve nişasta karıştırılarak muhallebi kıvamına getiriliyor, soğumaya bırakılıyor. Krema çırpılarak muhallebiyle birleştiriliyor. Fırından çıkan külahlar şerbete batırıldıktan sonra kremayla dolduruluyor ve fıstıkla süsleniyor.

Külah tatlısı sofralara şıklık katıyor! Şerbetli ve kremalı lezzet severlere

KÜLAH TATLISI SERVİS ÖNERİSİ

Külah tatlısı, özel günlerde veya çay saatlerinde sunulabilecek şık ve lezzetli bir tatlı alternatifi. Şerbetin ve kremanın dengesi, her lokmada tatlı bir deneyim sunuyor.

ETİKETLER
#Şerbetli Tatlı
#Muhallebici
#Külah Tatlısı
#Ramazan Tatlıları
#Baklava Yufkası
#Yemek Tarifleri
