Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Ramazan Ayı’nın da gelmesiyle iftar sofralarında hangi yemeklerin yapılacağı da araştırılmaya başlandı. Özellikle de mide yanmasına iyi gelen tarifler araştırılıyor. Bizde sizin için mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk çorbası tarifini araştırdık. İftar sofralarında mis gibi lezzet, sizleri bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 10:28

’ın gelmesiyle bazı kişilerde mide ağrısı ya da mide yanması gibi durumlar meydana gelebilir. Çünkü sahur da ya da iftarda yenilen bir yemek bazen mide yanmasına neden olabilir. Bizde sizin için mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk çorbası tarifini araştırdık. sofralarında mis gibi lezzetin tadını çıkarırken midenizde de rahatlama meydana gelecek.

MİDE YANMASINA İYİ GELEN EN İYİ YOĞURTLU TAVUK!

Ramazan Ayı’nda sahurda ya da iftarda yenilen herhangi bir yemek, mide hassasiyeti olan kişileri hemen etkiliyor. Bu tarz midelerde hemen hemen mide yanması, mide ekşimesi gibi durumlar meydana geliyor. Bizde sizin için bu durumun oluşmamasına yardımcı olacak olan en iyi yoğurtlu tavuk çorbası tarifini araştırdık.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk çorbası

  • Malzemeler:
  • Yarım tavuk göğsü
  • Yarım su bardağı şehriye
  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 ya da 3 diş sarımsak
  • Tuz
Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Nane
  • Pul biber
Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Hazırlanışı:

Tencereye öncelikle tavuğu alarak haşlamalısınız. Daha sonra tencerede haşlanan tavuğu alıp üzerine bütün olarak sarımsakları ve şehriyeyi ekleyip kısık ateşte şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirmelisiniz.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Daha sonra da tavuğu küçük küçük didikleyin ve şehriyenin üzerine ekleyip karıştırın. Kâseye yoğurdu unu ve yumurta sarısını alıp pürüzsüz oluncaya kadar çırpın. Çorbanın suyundan iki üç yemek kaşığı alın ve yoğurdun içine döküp karıştırın.

Yavaş yavaş çorbanın içine dökerek hızlıca karıştırın ve biraz daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Daha sonra damak zevkinize göre, tavada tereyağı naneyi ve pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

İçerisinde bulunan malzemeler ile Ramazan Ayı’nda bile tok tutma özelliği bulunan yoğurtlu tavuk çorbası, mide yanmalarına da oldukça iyi geliyor. Midesi hassas olan herkes bayılarak lezzetini beğeniyor.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Mide yanması nedir?

Mide yanması, göğüs kafesinin alt kısmında ya da boğaza doğru yayılan bir yanma hissidir. Genellikle de asit reflüsü ile ilişkili bir hastalıktır. Mide yanmasının başlıca nedenleri ise mide ülseri, beslenme alışkanlıkları, obezite, stres ve anksiyete, ilaçlar, yeme içme alışkanlıkları gibi nedenleri vardır.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

İFTAR SOFRALARINDA MİS GİBİ LEZZET

İftar sofralarında mis gibi lezzet olan yoğurtlu tavuk çorbası, bu yıl da Ramazan Ayı’nda sevilerek tüketiliyor. Mide yanmasına da iyi gelen yoğurtlu tavuk çorbası, her gün ne yemeği yapsam diye düşünen kadınların bile yardımına koşuyor.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Mide yanmasında büyük rol oynayan yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırırken mideyi de son derece rahatlatır. Özellikle de evde yapılan yoğurt ile hazırlanan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sizler de Ramazan Ayı’ndan iftar sofralarına ne yemeği yapacağınızı düşünüyorsanız. Mutlaka mide yanmasına iyi gelen en güzel yoğurtlu tavuk çorbası tarifini denemelisiniz.

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#ramazan
#iftar
#Mide Yanması
#Yoğurtlu Tavuk Çorbası
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.