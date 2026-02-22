Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk! İftar sofralarında mis gibi lezzet

Ramazan’ın gelmesiyle bazı kişilerde mide ağrısı ya da mide yanması gibi durumlar meydana gelebilir. Çünkü sahur da ya da iftarda yenilen bir yemek bazen mide yanmasına neden olabilir. Bizde sizin için mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk çorbası tarifini araştırdık. İftar sofralarında mis gibi lezzetin tadını çıkarırken midenizde de rahatlama meydana gelecek.

MİDE YANMASINA İYİ GELEN EN İYİ YOĞURTLU TAVUK!

Ramazan Ayı’nda sahurda ya da iftarda yenilen herhangi bir yemek, mide hassasiyeti olan kişileri hemen etkiliyor. Bu tarz midelerde hemen hemen mide yanması, mide ekşimesi gibi durumlar meydana geliyor. Bizde sizin için bu durumun oluşmamasına yardımcı olacak olan en iyi yoğurtlu tavuk çorbası tarifini araştırdık.

Mide yanmasına iyi gelen en iyi yoğurtlu tavuk çorbası

Malzemeler:

Yarım tavuk göğsü

Yarım su bardağı şehriye

1,5 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

2 ya da 3 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için:

Tereyağı

Nane

Pul biber

Hazırlanışı:

Tencereye öncelikle tavuğu alarak haşlamalısınız. Daha sonra tencerede haşlanan tavuğu alıp üzerine bütün olarak sarımsakları ve şehriyeyi ekleyip kısık ateşte şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirmelisiniz.

Daha sonra da tavuğu küçük küçük didikleyin ve şehriyenin üzerine ekleyip karıştırın. Kâseye yoğurdu unu ve yumurta sarısını alıp pürüzsüz oluncaya kadar çırpın. Çorbanın suyundan iki üç yemek kaşığı alın ve yoğurdun içine döküp karıştırın.

Yavaş yavaş çorbanın içine dökerek hızlıca karıştırın ve biraz daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Daha sonra damak zevkinize göre, tavada tereyağı naneyi ve pul biberi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin.

İçerisinde bulunan malzemeler ile Ramazan Ayı’nda bile tok tutma özelliği bulunan yoğurtlu tavuk çorbası, mide yanmalarına da oldukça iyi geliyor. Midesi hassas olan herkes bayılarak lezzetini beğeniyor.

Mide yanması nedir?

Mide yanması, göğüs kafesinin alt kısmında ya da boğaza doğru yayılan bir yanma hissidir. Genellikle de asit reflüsü ile ilişkili bir hastalıktır. Mide yanmasının başlıca nedenleri ise mide ülseri, beslenme alışkanlıkları, obezite, stres ve anksiyete, ilaçlar, yeme içme alışkanlıkları gibi nedenleri vardır.

İFTAR SOFRALARINDA MİS GİBİ LEZZET

İftar sofralarında mis gibi lezzet olan yoğurtlu tavuk çorbası, bu yıl da Ramazan Ayı’nda sevilerek tüketiliyor. Mide yanmasına da iyi gelen yoğurtlu tavuk çorbası, her gün ne yemeği yapsam diye düşünen kadınların bile yardımına koşuyor.

Mide yanmasında büyük rol oynayan yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırırken mideyi de son derece rahatlatır. Özellikle de evde yapılan yoğurt ile hazırlanan çorba, Ramazan sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sizler de Ramazan Ayı’ndan iftar sofralarına ne yemeği yapacağınızı düşünüyorsanız. Mutlaka mide yanmasına iyi gelen en güzel yoğurtlu tavuk çorbası tarifini denemelisiniz.