Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

Ev yapımı hamur işlerinin en sevilenlerinden biri olan poğaça, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ancak çoğu kişi “maya beklemeden kabaran poğaça olur mu?” sorusunun cevabını merak ediyor. Son dönemde öne çıkan mayasız poğaça tarifleri, hem pratikliği hem de yumuşacık dokusuyla dikkat çekiyor. Üstelik doğru teknikler uygulandığında, mayalı poğaçaları aratmayan bir sonuç elde etmek mümkün.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 18:39

Ev yapımı hamur işlerinin en sevilenlerinden biri olan poğaça, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son dönemde ise “maya beklemeden kabaran poğaça olur mu?” sorusu oldukça merak ediliyor. Mayasız poğaça tarifleri, pratik hazırlanışı ve kısa sürede sonuç vermesiyle öne çıkıyor. Bekleme süresi gerektirmemesi, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Doğru malzeme dengesi ve uygun teknikler kullanıldığında ise mayasız poğaçaların da yumuşacık, puf puf kabaran bir dokuya sahip olması mümkün oluyor. Bu da onları, klasik mayalı poğaçalara güçlü bir alternatif haline getiriyor.

HABERİN ÖZETİ

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Bu haber, mayasız poğaçaların pratikliği ve yumuşacık dokusunu elde etmenin sırlarını anlatıyor.
Mayasız poğaçaların kabarmasının sırrı, kabartma tozu ve yoğurt dengesi ile doğru hamur kıvamıdır.
Hamuru fazla yoğurmak yerine, malzemeler birleşene kadar yoğurmak önemlidir.
Sıvı yağ ve tam yağlı yoğurdun dengeli kullanımı, poğaçanın ağızda dağılan dokusunu sağlar.
Poğaçaların fırında iyi kabarması için fırının önceden ısıtılmış olması gereklidir.
Maya beklemeden, yoğurt, sıvı yağ, yumurta, kabartma tozu ve un ile pratik mayasız poğaça yapılabilir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

MAYASIZ AMA PUF PUF: NASIL KABARIYOR?

Mayasız poğaçaların kabarmasının en önemli sırrı, kullanılan kabartma tozu ve yoğurt dengesi. Kabartma tozu, hamurun fırında ısınmasıyla birlikte hızla gaz çıkararak poğaçanın kabarmasını sağlıyor. Yoğurt ise bu reaksiyonu destekleyerek hamura hem yumuşaklık hem de hafif nemli bir yapı kazandırıyor. Uzmanlara göre burada en kritik nokta, hamurun kıvamı. Ne çok sert ne de çok cıvık olmalı. Ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur elde edildiğinde poğaçaların içi pamuk gibi oluyor.

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

HAMURUN SIRRI: YOĞURMA TEKNİĞİ

Mayasız poğaça yapımında en sık yapılan hatalardan biri, hamuru fazla yoğurmak. Oysa bu tarifte amaç gluten gelişimini artırmak değil, tam tersine hamuru hafif ve yumuşak bırakmak. Hamur sadece malzemeler birleşene kadar yoğurulmalı. Fazla yoğurma, poğaçanın sertleşmesine neden olabiliyor. Ayrıca unun azar azar eklenmesi de kıvam kontrolü açısından büyük önem taşıyor.

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

YAĞ VE YOĞURT DENGESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Poğaçanın ağızda dağılan dokusunu belirleyen bir diğer unsur ise yağ ve yoğurt oranı. Sıvı yağ hamura esneklik kazandırırken, yoğurt yumuşaklık sağlıyor. Bu iki malzemenin dengeli kullanımı, mayasız olmasına rağmen poğaçanın “puf puf” kabarmasını destekliyor. Özellikle tam yağlı yoğurt kullanılması, lezzeti bir üst seviyeye taşıyor.

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

KABARMANIN SON AŞAMASI

Poğaçaların gerçek kabarma anı fırında gerçekleşiyor. Bu yüzden fırının önceden ısıtılmış olması kritik bir detay. Soğuk fırına giren hamur, ani ısı şokunu yaşayamadığı için yeterince kabarmıyor. İdeal pişirme sıcaklığı genellikle 180 derece olarak öneriliyor. Ortalama 20–25 dakikada, üzeri altın rengini aldığında poğaçalar servise hazır hale geliyor.

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

PUF PUF KABARAN MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan poğaçayı mayasız ama yumuşacık ve puf puf kabaran şekilde hazırlamak mümkündür. İşin sırrı doğru kıvam ve dengeli malzeme kullanımında gizlidir.

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt (oda sıcaklığında)
1/2 su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta (sarısı üzerine, beyazı içine)
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İÇ HARÇ

Beyaz peynir veya lor peyniri
İsteğe bağlı maydanoz

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

HAZIRLANIŞI

Yoğurt, sıvı yağ ve yumurta beyazını derin bir kapta karıştırın.
Kabartma tozu ve tuzu ekleyin.
Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde açın.
İç harcını koyup yarım ay şeklinde kapatın.
Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün, isterseniz çörek otu veya susam serpin.

Puf puf kabaran mayasız poğaça! İşin sırrı bakın nerede

PIŞİRME AŞAMASI

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20–25 dakika pişirin.
Üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde fırında tutun.

PUF PUF KABARMANIN SIRRI

Yoğurt mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır.
Hamur fazla yoğrulmamalıdır.
Un kontrollü eklenmeli, hamur yumuşak kalmalıdır.
Fırın önceden ısıtılmalıdır.
Fırından çıkan poğaçaların üzeri bir bezle örtülmelidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Poğaça yerken hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Simit ve poğaça satışı yapan arabanın tezgahında fare cirit attı
ETİKETLER
#Mayasız Poğaça
#Kabaran Poğaça
#Puf Puf Poğaça
#Pratik Poğaça
#Kahvaltı Tarifleri
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.