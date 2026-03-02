Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!

Sahur için hemen hemen hepimizin çoğunlukla tercih ettiği ilk seçenek olan tost tarifleri, sahur menüleri için arama motorunda en sık aratılan tariflerden biri oluyor. Peki sahurda tost yemek susatır mı? Sahurda tost yiyen oruçlu iken çabuk acıkır mı? Sahur için pratik ve doyurucu tost tarifleri neler? İşte 2026 sahur menüsü tost tarifleri:

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 00:38

2026 Ramazan sahur sofrasında ‘Ben çeşit aramam ne olsa yerim’ diyorsanız, sizlere vakit kaybettirmeyen en pratik ve doyurucu tost tarifini araştırdık. İçerisinde çeşitli malzemeler bulundurması sebebiyle gün içerisindeki açlık seviyesini indirmenize yarayacak olan hem değişik hem de doyurucu tostu muhakkak denemelisiniz!


SAHURDA TOST YEMEK ACIKTIRIR MI, SUSATIR MI?


On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman orucunu tutup ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Gecenin bir vakti kalkıp, alelacele sahur telaşına düşülse bile her detayı ayrı bir güzel olan Ramazan’da sağlıklı ve doğru beslenmede büyük önem taşıyor.

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!


Oruç ibadeti için bir hayli önemli rolü olan sahur menüsünün; sağlığa uygun ve tok tutucu özellikteki yiyeceklerin olması öncelikli geliyor. Peki sahurda en çok tercih edilen yiyecek olan tostların oruca etkisi ne oluyor?

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!


Oruç tutarken sahurda doğru gıdaları tüketmek, gün içerisindeki enerjiyi koruma ve uzun süre tok kalma anlamında oldukça kritik bir noktadır. Bu anlamda bakıldığında sahur menüsü için hem pratik hem de doyurucu bir alternatif olan tostlar da içerdiği protein ve sağlıklı karbonhidratlara tokluk süresini uzatıyor!

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!


Tam buğday ekmeğiyle yapacağınız enfes bir çift kaşarlı tost, hem kan şekerini dengede kalmasını sağlayarak açlık hissini geciktiriyor hem de içerisine eklenebilecek sağlıklı malzemelerle besleyici olabiliyor.

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!


Sahurda yapacağınız tostun içerisine dahil edeceğiniz peynirin tuz miktarı ise susama durumuna karşılık önemli bir hal alıyor.

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!

Elbette ki, tuz oranı yüksek olan gıdalar susamayı tetikleyeceği için az tuzlu peynirlerin tosta eklenmesi hem sağlık hem de oruç için daha uygun olacaktır.


SAHUR MENÜSÜ İÇİN DOYURUCU SEBZELİ DOST TARİFİ:

Sahurda lif değerleri bakımından zangin olup sağlıklı bir diyet dost tüketmek istiyorsanız, sizlere önerebileceğimiz muhteşem bir tarif var! Sebzeli tost ile doygunluk seviyesini zirvede hissederek daha rahat bir oruç tutma imkanı sağlayabilirsiniz. İşte sağlık dostu sebzeli tost tarifi:

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!


MALZEMELER:


2 dilim Tam buğday ekmek
1 adet domates
2 adet biber
4-5 dilim kaşar
Roka, tere
Marul
Tereyağı


YAPILIŞI:


Ekmeğin içine kaşar, ince doğranmış biber ve domatesi koyun. Daha sonra üstüne tereyağı sürüp yaklaşık 9-10 dakika kadar pişirin. İçini açıp yeşillikleri ilave ettikten sonra afiyetle tostunuzu tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun…

Sahurda tost yemek çabuk acıktırır mı? Sahur için en doyurucu tost tarifi!
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#Ramazan Sahur
#Pratik Tost
#Doyurucu Tarif
#Sebzeli Tost
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.