En pratik ve doyurucu sahur tarifleri! Tüm gün tok tutan kahvaltılık alternatifleri

2026 Ramazan ayının henüz ilk haftalarında olmanıza rağmen ‘Her gün sahurda ne yapsam’ ikileminde kalıyorsanız hem pratik hazırlanması hem de tok tutma avantajı sağlayan sağlıklı kahvaltılık tariflerini sizler için derledik. Sahur tarifi olarak ne yapılabilir? Sahur sofrasına eklenebilecek kahvaltılık tarifleri neler? Sahur için doyurucu ve lezzetli alternatifler….



SAHUR İÇİN EN DOYURUCU TARİF: İKİ PEYNİRLİ OMLET!



Gün içerisinde açlıktan bitap düşmemek için sağlam bir sahur yapmak isteyenler, iki peynirli omlet tarifi ile uzun süre tok kalabilecek! İşte sahur için doyurucu ve sağlıklı bir lezzet…



MALZEMELER:



2 tane yumurta

2 yemek kaşığı süt

2 dal dereotu

1,5 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir (35 gr)

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tereyağı



Arasına:

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri



YAPILIŞI:



Sahur tarifinize ekleyeceğiniz iki peynirli omlet için ilk olarak uygun kaba yumurtaları güzelce çırpmakla başlayın. Daha sonra içine süt, rendelenmiş peynir, ince kıyılmış dereotu, yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave edip çırpmaya devam edin.



Öte yandan tavada tereyağını eritip hazırlanan harcı tavaya dökün. Orta ateşte önce ön yüz sonra arka yüzünü pişirin. Üstüne kapak ya da tabak kapatarak omleti ters çevirelim iki yüzünün de piştiğinden emin olduktan sonra tabakta dikkatli şekilde rulo yaparak servise hazır hale getirin. Afiyet olsun!



EKMEKSİZ DOYMAM DİYENLERE: FRANSIZ TOSTU!



İstediği kadar sağlıklı olsun ekmek yemeden doymam diyenler için hem tok tutan hem de lezzetli Fransız tostu tarifi ile karşınızdayız! Sahurda farklı tost için bu lezzeti muhakkak denemelisiniz…



MALZEMELER:



6 dilim tost ekmeği

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı krema

3 dilim kaşar peyniri

Çok az tuz

2 adet yumurta

Kızartmak için;

1 tatlı kaşığı tereyağı



YAPILIŞI:



Tost ekmeklerin içine dilim kaşar peynirlerini üçgen olacak gibi kesin. İçi temiz ve derin bir kapta çırpılan yumurta, süt, krema ve çok az tuza tost ekmeklerini güzelce bastırın.

Tereyağını tavada eritip ekmekleri de üzerine koyun. Arkalı önlü olacak şekilde tostun her iki yanını da güzelce kızartarak pişirin. Afiyet olsun!



BESLEYİCİ SAHUR TARİFİ İÇİN: SÜTLÜ YUMURTA!



Sağlıklı ve besleyici bir sahur tarifi arayışındaysanız, ekmeksiz de yiyebileceğiniz sütlü yumurtayı muhakkak 2026 Ramazan sahur sofranıza eklemelisiniz. İşte yumuşacık yutumuyla hüplettiren lezzet: sütlü yumurta tarifi!



MALZEMELER:



2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt (60 ml)

Karabiber

Pul biber

Tuz



YAPILIŞI:



Sütlü yumurta tarifi için işe ilk olarak yumurta, süt ve baharatları kasede çırpmakla başlayın. Daha sonra tavada tereyağı eritip içine çırpılan yumurta karışımını ekleyin ve güzelce pişmesini sağlayın.

Bu aşamada yumurtaları dıştan içe doğru karıştırarak katılaşmasını sağlamalısınız. Son ana yakın kaşar peyniri eklediniz mi iş tamam demektir!

