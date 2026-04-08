108 yıl hapis cezasıyla aranırken polisten kaçamadı! Bursa'da başarılı operasyon

Yurt genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Bursa'da, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde önemli çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 24 yaşındaki A.D. isimli şahıs Demirtaşpaşa Mahallesi'nde gözaltına alındı.
Şahıs üzerinde ve kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada, Bursa ve İstanbul'da 5 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçlarından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Nisan 2026 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.