Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Mersin'de dolu etkili oldu! Misket büyüklüğündeki dolu zor anlar yaşattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 300 rakım üzerinde bazı mahallelerde misket büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu bazı bahçelere zarar verirken ormanlık alanlar da beyaza büründü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 19:50
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 19:50

Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde 10 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı ve Dağlı mahalleleri başta olmak üzere 300 rakım üzerinde etkili olan misket büyüklüğündeki dolu limon, avokado ve sebze bahçelerine zarar verdi.

HABERİN ÖZETİ

Mersin'de dolu etkili oldu! Misket büyüklüğündeki dolu zor anlar yaşattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım alanlarında hasara yol açtı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kösbucağı ve Dağlı mahalleleri başta olmak üzere 300 rakım üzerinde etkili olan misket büyüklüğündeki dolu, limon, avokado ve sebze bahçelerine zarar verdi.
Dolu nedeniyle bahçeler, orman ve yollar beyaza büründü.
Bahçe sahipleri, ağaçlarının zarar gördüğünü ve bölgede en çok limon ve avokado ağacı bulunduğunu belirtti.
Mersin'de dolu etkili oldu! Misket büyüklüğündeki dolu zor anlar yaşattı

Dolu nedeniyle bahçeler, orman ve yollar da beyaza büründü. Dolu yağışının ardından bölgedeki durum dron ile havadan da görüntülendi.

Mersin'de dolu etkili oldu! Misket büyüklüğündeki dolu zor anlar yaşattı

Bahçe sahiplerinden Bayram Gücer, etkili olan misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle bölgedeki ağaçlarının zarar gördüğünü, bölgede en çok limon ve avokado ağacı olduğunu söyledi.

Mersin'de dolu etkili oldu! Misket büyüklüğündeki dolu zor anlar yaşattı

İlçe sakinlerinden Ahmet Kılıç ise dolu yağması nedeniyle bahçelerin beyaza büründüğünü ve zarar gördüğünü ifade etti.

