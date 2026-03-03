Menü Kapat
TGRT Haber
3. Sayfa
 Yasin Aşan

16 yıllık sır perdesi aralanıyor! Ekipler çalışmalara başladı

Aydın'da 2009 yılında işe gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Kenan ve Sinan Demirhoş kardeşler için ekipler yeniden harekete geçti. İki kardeşin öldürülüp gömülmüş olma ihtimali üzerine dedektör köpekler ile kazı çalışması başlatıldı. Konuyla ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

03.03.2026
03.03.2026
20:49

'ın Efeler ilçesinde gıda toptancılığı yapan 36 yaşındaki Kenan Demirhoş ve 28 yaşındaki Sinan Demirhoş kardeşlerden 25 Aralık 2009 tarihinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iki kardeşin evden ayrıldığı aracı Ata Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulmuştu.

KAZI ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI

16 yıldır kardeşlerin izine rastlanamazken anne Ümmü ve baba Mustafa Demirhoş çocuklarından ümidini kesmedi. Dosyayı yeniden açan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki kardeşin öldürüldükten sonra gömülmüş olma ihtimali üzerine farklı adreslerde kazı çalışması başlattı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı bugünkü kazılarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "25.12.2009 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Kenan ve Sinan Demirhoş isimli şahısların bulunmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü personelimizce yapılan çalışmalarda bahse konu şahısların öldürülüp gömülmüş olabileceği değerlendirilmiş, 03.03.2026 tarihinde ilimizde bulunan farklı adreslerde iş makineleri ve dedektör köpek ile birlikte kazı çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

#aydın
#Kenan Demirhoş
#Sinan Demirhoş
#Kayıp Kardeşler
#Gıda Toptancılığı
#3. Sayfa
