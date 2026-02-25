17 yaşındaki suç makinesine hapis cezası! Bıçaklı saldırıda gemiciyi öldürmüştü

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Mayıs 2025 tarihinde korkunç bir cinayet işlenmişti. Halil Oral, yemek sonrası evine döndüğü sırada iddiaya göre "laf atma" meselesi yüzünden 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen B.K.E.Ü., Halil Oral'a bıçakla saldırdı. Sol göğsünden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Halil Oral, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

SUÇ MAKİNESİNE HAPİS CEZASI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan ve Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K.E.Ü. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Sanık hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında B.K.E.Ü., "Öldürmek kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, B.K.E.Ü.’yü "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak yaşı 18’den küçük olduğu için Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili maddelere göre cezasını 10 yıl hapis olarak kararlaştırdı.