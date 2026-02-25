Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

17 yaşındaki suç makinesine hapis cezası! Bıçaklı saldırıda gemiciyi öldürmüştü

Samsun'un Atakum ilçesinde geçtiğimiz yılın mayıs ayında meydana gelen olayda, gemici Halil Oral, hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki B.K.E.Ü.'nün bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan B.K.E.Ü. tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili bugün görülen davanın son duruşmasında B.K.E.Ü., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
17 yaşındaki suç makinesine hapis cezası! Bıçaklı saldırıda gemiciyi öldürmüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 16:11

'un ilçesinde 17 Mayıs 2025 tarihinde korkunç bir işlenmişti. Halil Oral, yemek sonrası evine döndüğü sırada iddiaya göre "laf atma" meselesi yüzünden 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen B.K.E.Ü., Halil Oral'a bıçakla saldırdı. Sol göğsünden ve sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Halil Oral, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

17 yaşındaki suç makinesine hapis cezası! Bıçaklı saldırıda gemiciyi öldürmüştü

SUÇ MAKİNESİNE HAPİS CEZASI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan ve Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K.E.Ü. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

17 yaşındaki suç makinesine hapis cezası! Bıçaklı saldırıda gemiciyi öldürmüştü

Sanık hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında B.K.E.Ü., "Öldürmek kastım yoktu. Pişmanım" dedi.

Mahkeme, B.K.E.Ü.’yü "kasten adam öldürmek" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı ancak yaşı 18’den küçük olduğu için Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili maddelere göre cezasını 10 yıl hapis olarak kararlaştırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış
Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri belli oldu! Bir il İstanbul, Ankara ve İzmir’i sollayıp zirveye oturdu
ETİKETLER
#samsun
#cinayet
#atakum
#Hapis Cezası
#Çocuk Sanık
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.