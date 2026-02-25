Menü Kapat
 Yasin Aşan

Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz hafta kan donduran bir cinayet meydana gelmiş, 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, 20 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan 2 saat sonra yakalanan cinayet zanlısı Yusuf E.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde geçtiğimiz hafta kan donduran bir cinayet olayı meydana gelmişti. Arkadaşlarının uzun süredir ulaşamadığı 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, çilingir yardımıyla girilen evinde ölü olarak bulunmuştu. Çobanoğlu'nun, vücudunun farklı yerlerinden 20 kez bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayet zanlısı 21 yaşındaki Yusuf E.Ç., olaydan 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanmıştı. İlhan Çobanoğlu ile Yusuf E.Ç.'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenilmişti.

Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilip hakim karşısına çıkan zanlı Yusuf E.Ç., cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh hukuk mahkemesinde "" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış

CİNAYETTEN YENİ DETAYLAR

Antalya'daki korkunç cinayet günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ise yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler, ikametin daire kapısında herhangi bir zorlama izi olmadığı ve anahtarın içeriden takılı olduğunu, evin içerisinde ise İlhan Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve değerli eşya bulamadı.

Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış

Cinayet zanlısının ifadesinde İlhan Çobanoğlu ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, ikametine gittiğinde aralarında çıkan kavga sonucu olayın gerçekleştiğini, şahsın cep telefonunu alarak firar ettiğini ve telefonu Kepez ilçesinde foseptik çukuruna attığını beyan ettiği öğrenildi.

Antalya'daki korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Cep telefonunu bakın ne yapmış

Ekipler, bahse konu foseptik çukurunda yaptıkları arama sonucunda, İlhan Çobanoğlu'na ait cep telefonu buldu.

ETİKETLER
#kasten öldürme
#Antalya Cinayeti
#Sosyal Medya Cinayeti
#Genç Cinayeti
#Cinayet Zanlısı Tutuklandı
#3. Sayfa
