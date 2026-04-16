Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kırmızı bülten ile 196 ülkede aranıyordu! ‘Altın adam’ İstanbul’da yakalandı

Altın kaçakçılığı suçundan 196 ülkede İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan altın kaçakçısı Ingılab Babayev, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yakalandı. 38 yaşındaki suç makinesinin 2024 yılında İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen ve toplam 16 kilogram altının ele geçirildiği kaçakçılık olayının organizatörü olduğu ortaya çıktı.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 17:20
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 17:27

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; hakkında uluslararası alanda çıkarılan ve 196 ülkede aranan Ingılab Babayev yakalandı.

HABERİN ÖZETİ

Kırmızı bülten ile 196 ülkede aranıyordu! ‘Altın adam’ İstanbul’da yakalandı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, uluslararası alanda kırmızı bültenle aranan ve 196 ülkede aranmakta olan Ingılab Babayev'i Eyüpsultan'da yakaladı.
Ingılab Babayev'in örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı suçundan İnterpol Kırmızı Bültenle arandığı belirtildi.
Babayev'in 2024 yılında İstanbul Havalimanı'nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden örgüt lideri olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Babayev, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

EYÜPSULTAN'DA YAKALANDI

Örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan İnterpol Kırmızı Bültenle aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev Eyüpsultan’da tespit edilen adrese yönelik yapılan operasyonda ele geçirildi.

2024'TEKİ KAÇAKÇILIKTA ÖRGÜT LİDERLİĞİ YAPMIŞ

Gözaltına alınan Babayev, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Babayev’in 2024 yılında İstanbul Havalimanı’nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden örgüt lideri konumunda olduğu tespit edildi.

