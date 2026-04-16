Kırmızı bülten ile 196 ülkede aranıyordu! ‘Altın adam’ İstanbul’da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda; hakkında uluslararası alanda kırmızı bülten çıkarılan ve 196 ülkede aranan Ingılab Babayev yakalandı.
Örgütlü şekilde değerli mücevherat kaçakçılığı yapmak suçundan İnterpol Kırmızı Bültenle aranma ve yakalama kararı bulunan Ingılab Babayev Eyüpsultan’da tespit edilen adrese yönelik yapılan operasyonda ele geçirildi.
Gözaltına alınan Babayev, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Babayev’in 2024 yılında İstanbul Havalimanı’nda 16 kilogram altın kaçakçılığını organize eden örgüt lideri konumunda olduğu tespit edildi.