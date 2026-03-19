Şırnak’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: Organizatör köy muhtarı çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşağaç köyü kırsalında göçmen kaçakçılığı yapıldığı yönünde gelen istihbaratla harekete geçti. Bölgede yürütülen titiz takip ve çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen ile organizatörler yakalandı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARINDAN BİRİ KÖY MUHTARI ÇIKTI

Göçmen kaçakçılığı yapanlardan birinin köy muhtarı Nihat A., olduğu tespit edilirken, diğer organizatörler B.Ü. ve D.Ö. isimli şüphelilerle birlikte gözaltına alındıktan sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan 19 Afgan uyruklu göçmenin ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.