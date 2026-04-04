2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay

Nevşehir'de otomobil ile tırın çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobilde annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y. hayatını kaybetti.

2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 18:02

Nevşehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Nevşehir-Gülşehir Karayolu oldu.

HABERİN ÖZETİ

2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, otomobilin solladığı tırın dorseyine çarpması sonucu meydana geldi.
Otomobil sürücüsü B.Y. ve eşi D.N.Y. yaralandı.
Annesinin kucağındaki 2 yaşındaki çocuk E.Y. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü Yüksel M., otomobilin arkadan gelerek sollamaya çalıştığını ve kendi şeridinde gittiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay

Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki otomobil, Yüksel M. idaresindeki tırı sollamak isterken dorseye çarptı. Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü B.Y. ile eşi D.N.Y.'nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. , sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay

Öte yandan kazayı anlatan tır sürücüsü Yüksel M. ise, "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu" dedi.

