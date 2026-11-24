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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde V.M.’nin Bakırköy’de saklandığı adresi belirledi. Hakkında çeşitli tahdit kodları da bulunan V.M., adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kazakistan basınında yer alan haberlere göre Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006’da Zhezkazgan kentinde evine dönerken aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Haberlerde, Shakputov’un bir suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülürken V.M.’nin saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yakalandığı bilgisi de yer aldı.