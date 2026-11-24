İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde V.M.’nin Bakırköy’de saklandığı adresi belirledi. Hakkında çeşitli tahdit kodları da bulunan V.M., adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 20 yıldır uluslararası düzeyde aranıyordu! Kazakistan'daki cinayet şüphelisi Bakırköy'de yakalandı Hakkında çeşitli tahdit kodları bulunan ve Kazakistan'da bir suç örgütü liderini öldürdüğü iddia edilen V.M., İstanbul Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, V.M.’nin Bakırköy’de saklandığı adresi belirleyerek operasyonla gözaltına aldı. Hakkında çeşitli tahdit kodları bulunan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Kazakistan basınındaki haberlere göre, suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006'da Zhezkazgan kentinde aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Haberlerde, V.M.’nin söz konusu saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yakalandığı bilgisi yer aldı.

KAZAKİSTAN’DA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kazakistan basınında yer alan haberlere göre Sagit Shakputov, 28 Kasım 2006’da Zhezkazgan kentinde evine dönerken aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Haberlerde, Shakputov’un bir suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülürken V.M.’nin saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yakalandığı bilgisi de yer aldı.