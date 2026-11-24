Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin davada istinaf süreci başladı. Yerel mahkemenin kararına itiraz eden aile, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na verilen müebbet hapis cezasının artırılmasını, Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararlarının kaldırılmasını istedi. İstinaf dilekçesinde yer alan 619 saniyelik telefon görüşmesi, konum paylaşımı ve araç hareketlerine ilişkin iddialar ise dosyanın dikkat çeken ayrıntıları oldu.

KUBİLAY KUNDAKÇI CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşebilmek için ortak arkadaşları Kundakçı'dan yardım istedi. Bunun üzerine Canbay, Kundakçı ve yanlarındaki bir kişi, Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler ateş açtı. Ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Davada Alaattin Kadayıfçıoğlu'na kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verilirken Aleyna Kalaycıoğlu beraat etti. Aile, kararların eksik değerlendirildiğini savunarak istinaf yoluna gitti.

619 SANİYELİK TELEFON GÖRÜŞMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ailenin istinaf dilekçesinde, saldırının anlık gelişmediği, önceden planlandığı öne sürüldü. Bu kapsamda olaydan yaklaşık beş saat önce Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında gerçekleşen 619 saniyelik telefon görüşmesine dikkat çekildi. Araç hareketleri, konum paylaşımı ve saldırı öncesindeki gelişmelerin planlamaya işaret ettiği savunuldu. Kadayıfçıoğlu'nun olaydan haberdar olduktan sonra güvenlik güçlerine başvurmak yerine olay yerine gitmeyi tercih ettiği, aradan geçen beş saatin saldırıdan vazgeçilmesi için yeterli olduğu belirtildi.

Ayrıca olay öncesinde Zuhal Kalaycıoğlu'nun evinde Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Bertin Yıldız, Mustafa Rece ve Hüseyin Can Avci'nin bir araya geldiği iddia edildi. Dilekçede, Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay yerinin konumunu Kadayıfçıoğlu'na gönderdiği, Bertin Yıldız'ın ise önceden bölgeye giderek gözcülük yaptığı öne sürüldü.

"KAZARA ATEŞ ALDI" SAVUNMASINA İTİRAZ

Aile, Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine çakarlı araçlarla geldiğini ve yaklaşırken çakarların açılması yönünde talimat verdiğini ileri sürdü. Herhangi bir tartışma veya sözlü uyarı yaşanmadan ateş açıldığı, silahın önceden atışa hazır hale getirildiği savunuldu.

Sanığın silahın arbede sırasında kazara ateş aldığı yönündeki savunmasına karşı çıkan aile, tanık ifadelerinde Kadayıfçıoğlu'nun araç kapısını açarak tehditte bulunduğunun ve ardından ateş ettiğinin anlatıldığını belirtti. Kundakçı ve arkadaşlarının üzerinde herhangi bir saldırı aleti bulunmadığı vurgulanarak meşru savunma iddiasının kabul edilmemesi istendi.

Dilekçede ayrıca Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı adreste cinayette kullanıldığı belirtilen Glock marka silaha ait yedek şarjörün yanı sıra ruhsatsız tabanca ve fişekler bulunduğu aktarıldı. Aile, sanığa verilen müebbet hapis cezasının tasarlayarak kasten öldürme kapsamında değerlendirilmesini ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan verilen cezanın artırılmasını talep etti. Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğuna ilişkin tespitler bulunduğu, hakkında uyuşturucu kullanma suçundan soruşturma başlatıldığı ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan suç duyurusunda bulunulduğu da dilekçede yer aldı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BERAATİNE İTİRAZ

İstinaf başvurusunun önemli başlıklarından biri Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararı oldu. Aile, Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte hareket ederek Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu cinayete yönlendirdiğini ve saldırının gerçekleştirileceği yerin tespit edilmesini sağladığını iddia etti. Dilekçede, Kadayıfçıoğlu'nun stüdyonun bulunduğu sokağı bilmediği ve Kubilay Kundakçı ile önceden tanışıklığının bulunmadığı belirtilerek konum bilgisini kendisine Aleyna Kalaycıoğlu'nun gönderdiği savunuldu. İkili arasında önceden husumet bulunmadığına dikkat çeken aile, cinayete giden sürecin Kalaycıoğlu ve annesi tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay öncesinde Kadayıfçıoğlu'na Kundakçı ve arkadaşlarını "Bağcılar çocuğu, dikkatli ol" sözleriyle anlattığı da iddialar arasında yer aldı. Kalaycıoğlu'nun olay yerine köpeğini ve eşyalarını almak için gittiği yönündeki savunmasına da itiraz edildi. Bertin Yıldız ve Kenan Berke Özer'in köpeğe kendilerinin bakabileceğini söylemesine rağmen Kalaycıoğlu'nun Kadayıfçıoğlu ve korumalarıyla olay yerine gitmeyi tercih ettiği belirtildi. Kamera kayıtlarında araçlara eşya taşındığını gösteren görüntü bulunmadığı da dilekçede vurgulandı.

Aile, Aleyna Kalaycıoğlu'nun tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan cezalandırılmasını, bu suçun oluşmadığı değerlendirilirse cinayete yardım suçundan ceza verilmesini istedi. HTS kayıtları, mesajlaşmalar ve konum paylaşımlarının birlikte değerlendirilmediği savunularak beraat kararının kaldırılması talep edildi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU İÇİN DE AZMETTİRME SUÇLAMASI

Aile, Zuhal Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına da itiraz etti. Dilekçede, olaydan yaklaşık bir buçuk saat önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun Yalçınay Yıldız ile yaptığı görüntülü görüşmeye annesinin müdahale ettiği belirtildi.

Zuhal Kalaycıoğlu'nun, Kubilay Kundakçı'nın da duyabileceği şekilde "Herkes haddini bilecek, sen anladın ne dediğimi" sözlerini sarf ettiği aktarıldı. Aile, bu ifadelerin Kundakçı ve arkadaşlarına yönelik tehdit niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Ayrıca Zuhal Kalaycıoğlu'nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ve korumalarının evinin önünde toplanmasını, ardından silahlı konvoy halinde olay yerine gitmesini organize ettiği iddia edildi. Aile, Zuhal Kalaycıoğlu'nun da tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan cezalandırılmasını istedi.

DİĞER SANIKLAR HAKKINDA DA CEZA TALEBİ

İstinaf dilekçesinde diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlamalar yöneltildi. Mustafa Rece, Hüseyin Can Avci ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun silahlı eskort sağladıkları, saldırganı korudukları ve kaçışını kolaylaştırdıkları iddiasıyla cinayete yardım suçundan cezalandırılmaları istendi. Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran, Ahmet Özkoç ve İzzet Yıldızhan hakkında ise delil karartma, suçluyu kayırma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ceza verilmesi talep edildi. Aile, tüm sanıklar yönünden yerel mahkeme kararlarının kaldırılmasını ve dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

