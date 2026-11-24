Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde iddiaya göre aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir saldırıya dönüştü. Kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi vücudunun birçok bölgesinden defalarca bıçakladı.

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HABERİN ÖZETİ Tekirdağ'da kan donduran aile içi cinayet! Kayınpederi tarafından defalarca bıçaklanan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti Çerkezköy'de çıkan aile içi tartışmada kayınpederi Mehmet Ç. tarafından defalarca bıçaklanan 4 çocuk annesi Nihal Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde aile içinde çıkan tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi vücudunun birçok bölgesinden defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan 4 çocuk annesi Nihal Ç., hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası jandarma karakoluna teslim olan şüpheli Mehmet Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nihal Ç. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 çocuk annesi Nihal Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma karakoluna giderek teslim olan şüpheli Mehmet Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.