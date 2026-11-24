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İstanbul
Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde iddiaya göre aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir saldırıya dönüştü. Kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi vücudunun birçok bölgesinden defalarca bıçakladı.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nihal Ç. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 çocuk annesi Nihal Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma karakoluna giderek teslim olan şüpheli Mehmet Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.