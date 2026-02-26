Menü Kapat
TGRT Haber
 | Yasin Aşan

6 yaşındaki Muhammed'den acı haber

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında tandır evinin yıkılması sonucu 6 yaşındaki Muhammed Batur göçük altında kalmıştı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren minik Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 yaşındaki Muhammed'den acı haber
'ın ilçesinde 14 Şubat Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Batur, toprak kayması sonucu yapının çökmesiyle enkaz altında kalmıştı.

6 yaşındaki Muhammed'den acı haber

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

6 yaşındaki Muhammed'den acı haber

MİNİK MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Muhammed Batur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

6 yaşındaki Muhammed'den acı haber

Küçük Muhammed'in cenazesi, Çatak İlçe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

