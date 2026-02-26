6 yaşındaki Muhammed'den acı haber

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Van'ın Çatak ilçesinde 14 Şubat Cumartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'nde toprak kayması meydana gelmişti. Tandır evinde ekmek pişiren 54 yaşındaki Haliya Batur ile 6 yaşındaki torunu Muhammed Batur, toprak kayması sonucu yapının çökmesiyle enkaz altında kalmıştı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Muhammed Batur, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Küçük Muhammed'in cenazesi, Çatak İlçe Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.