80 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı! Karabük'te kan donduran olay

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde öğle saatlerinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, İncekaya Kanyonu üzerindeki cam seyir terası oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki E.I.K., bir süre terasta vakit geçirdikten sonra sırt çantasını yere bıraktı. İddiaya göre genç kız, daha sonra yaklaşık 80 metre yükseklikteki cam terasın korumalığına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından kanyondan çıkarılan E.I.K'nın cenazesi, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2012 yılında açılan ve Türkiye'nin ilk cam terası olma özelliğine sahip olan alanda ilk defa böyle bir olay yaşandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.