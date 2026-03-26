İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

HABERİN ÖZETİ Fikret Orman'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı! "İtibar suikastı yapıldığını düşünüyorum" İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Fikret Orman, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını ve görmediğini belirtti. Orman, hakkındaki ifadelerin hayal ürünü olduğunu ve kendisine itibar suikastı yapıldığını düşündüğünü söyledi. Güzide Duran ile birlikte olduğunu ve bu süre zarfında onun da uyuşturucu kullanmadığını gördüğünü ifade etti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ve kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka aykırı bir durumu olmadığını belirtti. Saç, kan ve idrar örneklerinin test sonuçlarının da negatif çıkacağından emin olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakılan eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Fikret Orman, kimlik tespitinde mesleğinin iş insanı olduğunu söylerken, aylık gelirini belirtmedi. Orman ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını söyleyerek, "Hatta görmedim dahi diyebilirim. Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdim. Bu test sonuçlarının da negatif çıkacağından eminim. Güzide Duran ile 2021 yılı Mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimiz de sağlıklı yaşama önem vermekteyiz. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler. 2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim'' dedi.

İfadesinde Orman, "İş hayatı haricinde sadece ailemle vakit geçiririm. İfadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.