Adana’da 50 milyonluk kuyumcu vurgunu: Emanet ve kar payı vaadiyle altınları toplayıp kaçtılar

Döşemealtı ilçesinde kuyumculuk yapan B.M.A., iddiaya göre ‘Emanet' ve ‘Kâr payı' vaadiyle müşterilerinden para ve ziynet eşyalarını topladı. Emanet sahipleri ara ara dükkâna gelerek emanetlerini istese de kuyumcu her seferinde gelenleri oyalayıp eli boş gönderdi. Bir süredir bu şekilde devam eden ve bir türlü emanetlerini geri alamayan vatandaşlar dün kuyumcuya geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

POLİS ÇİLİNGİRLE KAPIYI AÇTI

Dükkanın kapalı olduğunu ve kuyumcuya telefonla da ulaşamadıklarını fark eden vatandaşlar, polise şikayette bulundu. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdi.

KUYUMCU DÜKKANI TAMAMEN BOŞALTILMIŞ

Ekiplerce yapılan incelemede iş yerinin boşaltıldığını tespit edildi. Ziynet eşyaları ve iş yerindeki değerli malzemeleri alarak kayıplara karışan B.M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan B.M.A.'nın komşuları tarafından en son Salı günü akşam saatlerinde iş yerinde görüldüğü, ayrıca polis ekiplerince şahsın eski ortağının da ifadesine başvurduğu öğrenildi. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor.