Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

Adana’da 50 milyonluk kuyumcu vurgunu: Emanet ve kar payı vaadiyle altınları toplayıp kaçtılar

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir kuyumcunun ‘emanet' ve ‘kar payı' vaadiyle vatandaşlardan altınları toplayıp kaçtığı iddia edildi. Kaçan kuyumcunun topladığı altınların ise 50 milyon TL’yi bulduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 16:42

Döşemealtı ilçesinde kuyumculuk yapan B.M.A., iddiaya göre ‘Emanet' ve ‘Kâr payı' vaadiyle müşterilerinden para ve ziynet eşyalarını topladı. Emanet sahipleri ara ara dükkâna gelerek emanetlerini istese de her seferinde gelenleri oyalayıp eli boş gönderdi. Bir süredir bu şekilde devam eden ve bir türlü emanetlerini geri alamayan vatandaşlar dün kuyumcuya geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Adana’da 50 milyonluk kuyumcu vurgunu: Emanet ve kar payı vaadiyle altınları toplayıp kaçtılar

POLİS ÇİLİNGİRLE KAPIYI AÇTI

Dükkanın kapalı olduğunu ve kuyumcuya telefonla da ulaşamadıklarını fark eden vatandaşlar, polise şikayette bulundu. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdi.

Adana’da 50 milyonluk kuyumcu vurgunu: Emanet ve kar payı vaadiyle altınları toplayıp kaçtılar

KUYUMCU DÜKKANI TAMAMEN BOŞALTILMIŞ

Ekiplerce yapılan incelemede iş yerinin boşaltıldığını tespit edildi. Ziynet eşyaları ve iş yerindeki değerli malzemeleri alarak kayıplara karışan B.M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan B.M.A.'nın komşuları tarafından en son Salı günü akşam saatlerinde iş yerinde görüldüğü, ayrıca polis ekiplerince şahsın eski ortağının da ifadesine başvurduğu öğrenildi. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lira dolayında para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.