Adana’da ‘Change araç’ şebekesine darbe! Depremde enkaz altında kalan araçları kullanmışlar

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Change araç şebekesine büyük darbe vurdu. Ekipler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve kullanılamaz hale gelen araçlar ile ağır hasarlı araçların düşük bedellerle alınarak bunların motor ve şasi numaralarının çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli araçlara işlendiğini tespit etti.
Şüphelilerin belirlenmesi ve araçların deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 48 şüphelinin bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için Adana merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 47'si yakalandı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "oto hırsızlığı", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.
Ayrıca, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliğince, 58 gerçek ve 12 tüzel kişilik hakkında yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, 15 gerçek kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulduğu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir konulduğu bildirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 kişiden 22’sinin tutuklandığı kaydedildi.