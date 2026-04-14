Adana’da ‘Change araç’ şebekesine darbe! Depremde enkaz altında kalan araçları kullanmışlar

Adana merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyon ile ‘Change araç’ şebekesine darbe vuruldu. Şebeke üyelerinin 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlara işledikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Adana'da 'Change araç' şebekesine darbe! Depremde enkaz altında kalan araçları kullanmışlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 10:13

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Change araç şebekesine büyük darbe vurdu. Ekipler, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve kullanılamaz hale gelen araçlar ile ağır hasarlı araçların düşük bedellerle alınarak bunların motor ve şasi numaralarının çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli araçlara işlendiğini tespit etti.

HABERİN ÖZETİ

Adana’da ‘Change araç’ şebekesine darbe! Depremde enkaz altında kalan araçları kullanmışlar

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Adana merkezli operasyonda, depremde hasar görmüş araçların motor ve şasi numaralarını çalıntı, hacizli veya rehinli araçlara işleyerek nitelikli dolandırıcılık ve oto hırsızlığı yapan bir şebekeye darbe vuruldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan veya ağır hasarlı araçların düşük bedellerle alınıp, motor ve şasi numaralarının çalıntı, hacizli, yakalamalı ve rehinli araçlara işlendiği tespit edildi.
Bu yöntemle 48 şüphelinin 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiği belirlendi.
Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 48 şüpheliden 47'si yakalandı.
Operasyon kapsamında 129 araca el konuldu ve şüphelilere ait 23 banka hesabına tedbir konuldu.
Gözaltına alınan 47 kişiden 22'si tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin belirlenmesi ve araçların deşifresine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 48 şüphelinin bu yöntemle 30 aracın motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda zanlıları yakalamak için Adana merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

47 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 47'si yakalandı. Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılar hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "nitelikli ", "oto hırsızlığı", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek, gizlemek" ve "resmi belgede " suçlarından işlem başlatıldı.

129 ARACA EL KONULDU

Ayrıca, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliğince, 58 gerçek ve 12 tüzel kişilik hakkında yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda, 15 gerçek kişi hakkında "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" kapsamında soruşturma başlatıldığı, yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulduğu, şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir konulduğu bildirildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 kişiden 22’sinin tutuklandığı kaydedildi.

