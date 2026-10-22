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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:58

Adıyaman'da özel lisede 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Adıyaman'da özel bir okulun 5. katından atladığı iddia edilen 17 yaşındaki lise öğrencisi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 00:36
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 00:58

merkez Altınşehir Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden E.K. (17), iddiaya göre bilinmeyen bir sebeple okulun 5. katından atladı. 

HABERİN ÖZETİ

Adıyaman'da özel lisede 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Adıyaman'da bulunan bir lisenin 5. katından atlayan 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
17 yaşındaki E.K., bilinmeyen bir sebeple okulun 5. katından atladı.
Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi ve gencin cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Adıyaman'da özel lisede 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Okul görevlileri tarafından fark edilen olay, hemen 'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Adıyaman'da özel lisede 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

ACI OLAYIN ARDINDAN ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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ETİKETLER
#Adıyaman
#112 acil çağrı merkezi
#E.k.
#Altınşehir Mahallesi
#Teknokent Koleji
#3. Sayfa
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