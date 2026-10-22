Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden E.K. (17), iddiaya göre bilinmeyen bir sebeple okulun 5. katından atladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adıyaman'da özel lisede 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti Adıyaman'da bulunan bir lisenin 5. katından atlayan 17 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'ndeki Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki E.K., bilinmeyen bir sebeple okulun 5. katından atladı. Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi ve gencin cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Okul görevlileri tarafından fark edilen olay, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACI OLAYIN ARDINDAN ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.