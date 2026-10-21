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3. Sayfa
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 22:23

Ailesi meslek öğrensin diye göndermişti: 14 yaşındaki çırağa hem darp hem de 12 saat mesai

Tekirdağ'ın kapaklı ilçesinde oto tamirhanesinde çocuğa darp görüntüleri ailesini ayağa kaldırdı. Çocuğun 12 saat çalıştırıldığını da belirten aile şikayette bulundu.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 22:23

'ın ilçesine bağlı 9 Mayıs Mahallesi'ndeki Kapaklı Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde çırak olarak mesleki eğitim gören 14 yaşındaki çocuğun iş yeri sahibi tarafından darbedildiği iddia edildi. 

"ÇOCUĞUMU MESLEK ÖĞRENSİN DİYE GÖNDERDİM"

İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM) eğitim gören F.K. (14), 24 Eylül'de okuluna gidemedi. Ertesi gün iş yerine giden çocuğa iş yeri sahibi A.K. tarafından okula gitmediği ve işe gelmediği gerekçesiyle fiziksel şiddet uygulandı. Olayın ardından oğlunun kendisine güvenlik kamerası görüntülerini gösterdiğini belirten anne Kadriye Enez Koyuncu, ertesi gün hastaneye giderek darp raporu aldıklarını ve emniyetin çocuk bürosuna başvurarak şikâyetçi olduklarını söyledi.
Yaşananlara tepki gösteren anne Koyuncu, "Ben çocuğumu meslek öğrensin, geleceğini kazansın diye oto sanayiye gönderdim. Dayak yesin, korkutulsun diye değil. Bir anne olarak oğluma yapılan şiddetin cezasız kalmamasını istiyorum. Başka çocukların da aynısını yaşamaması için sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.
Olayın ardından henüz dava açılmadığını ve kendisine süreçle ilgili bilgi verilmediğini öne süren Koyuncu, hukuki sürecin sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU 08.00'DEN 20.00'YE KADAR ÇALIŞTIRDILAR

Ailenin şikâyet dilekçesinde, 14 yaşındaki çocuğun çalışma şartlarına ilişkin iddialar da yer aldı. Dilekçede, F.K.'nin sabah saat 08.00'de işbaşı yaptığı ve akşam saat 20.00'ye kadar çalıştırıldığı, bazı günlerde ise çalışma süresinin daha da uzadığı ileri sürüldü. Çocuğun cumartesi günleri de çalıştığı ve haftada yalnızca bir gün izin yapabildiği iddia edilirken, çalışma şartlarının MESEM mevzuatına uygun olup olmadığının araştırılması talep edildi. Aile ayrıca işletmedeki iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin, kullanılan ekipmanların periyodik kontrollerinin ve aynı iş yerinde eğitim gören diğer MESEM öğrencilerinin çalışma şartlarının da denetlenmesini istedi.
Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

 

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ETİKETLER
#Tekirdağ
#kapaklı
#Mesem
#Kapaklı Sanayi Sitesi
#Kadriye Enez Koyuncu
#3. Sayfa
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