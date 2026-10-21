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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:21

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

Son dakika haberi: Manifest grubunun kurucusu, tutuklu menajer Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. Tolga Akış hakkında istenen ceza belli oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 17:21

Manifest müzik grubunun menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Akış hakkında istenen ceza da belli oldu.

HABERİN ÖZETİ

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Manifest müzik grubunun menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tolga Akış, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunmaktadır.
İddianamede, konserlerdeki dansların, kıyafetlerin ve sahne görüntülerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği değerlendirilmiştir.
Savcılık, Akış'ın gösterilerin içeriğinin belirlenmesi, sahne şovlarının planlanması ve yayımlanması süreçlerinde sorumluluk üstlendiğini ileri sürmüştür.
Çocukların korunması, aile yapısı ve toplumsal ahlak gerekçeleriyle eylemlerin müstehcenlik suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.
Akış hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

DANSLAR, KIYAFETLER, SAHNE GÖRÜNTÜLERİ...

İddianamede, konserlerde sergilenen dansların, kıyafetlerin ve sahne görüntülerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği değerlendirildi. Savcılık, Akış'ın yalnızca menajerlik yapmadığını, gösterilerin içeriğinin belirlenmesi, sahne şovlarının planlanması ve yayımlanması süreçlerinde de sorumluluk üstlendiğini ileri sürdü.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

AİLESİ YAPISI VE TOPLUMSAL AHLAK

Çocukların korunması, aile yapısı ve toplumsal ahlak bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akış'ın eylemlerinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Akış hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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