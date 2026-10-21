Manifest müzik grubunun menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Akış hakkında istenen ceza da belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza Manifest müzik grubunun menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tolga Akış, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunmaktadır. İddianamede, konserlerdeki dansların, kıyafetlerin ve sahne görüntülerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği değerlendirilmiştir. Savcılık, Akış'ın gösterilerin içeriğinin belirlenmesi, sahne şovlarının planlanması ve yayımlanması süreçlerinde sorumluluk üstlendiğini ileri sürmüştür. Çocukların korunması, aile yapısı ve toplumsal ahlak gerekçeleriyle eylemlerin müstehcenlik suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır. Akış hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenmektedir.

DANSLAR, KIYAFETLER, SAHNE GÖRÜNTÜLERİ...

İddianamede, konserlerde sergilenen dansların, kıyafetlerin ve sahne görüntülerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği değerlendirildi. Savcılık, Akış'ın yalnızca menajerlik yapmadığını, gösterilerin içeriğinin belirlenmesi, sahne şovlarının planlanması ve yayımlanması süreçlerinde de sorumluluk üstlendiğini ileri sürdü.

AİLESİ YAPISI VE TOPLUMSAL AHLAK

Çocukların korunması, aile yapısı ve toplumsal ahlak bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akış'ın eylemlerinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Akış hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.