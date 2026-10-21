Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı: İşte istenen ceza

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Manifest müzik grubunun menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Akış hakkında istenen ceza da belli oldu.
İddianamede, konserlerde sergilenen dansların, kıyafetlerin ve sahne görüntülerinin toplumun edep ve haya duygularını zedeleyebileceği değerlendirildi. Savcılık, Akış'ın yalnızca menajerlik yapmadığını, gösterilerin içeriğinin belirlenmesi, sahne şovlarının planlanması ve yayımlanması süreçlerinde de sorumluluk üstlendiğini ileri sürdü.
Çocukların korunması, aile yapısı ve toplumsal ahlak bakımından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akış'ın eylemlerinin müstehcenlik suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.
Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Akış hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.