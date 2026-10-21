Donör skandalında şok detaylar! Sarışın olmadığını görünce test yaptırdı: Danimarkalı sanılan 30 çocuk Türk çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kadın üreme hücrelerini yasadışı satan Hacer T. liderliğindeki çeteye yönelik operasyonunda yeni detaylara ulaşıldı. Skandalın İngiltere'ye kadar uzandığı öğrenildi.

DANİMARKA DESELER DE GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'deki kadınlardan yasadışı yumurta temin eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şirket, yumurtaları Danimarka'daki dünyanın en büyük dönor bankası Cryos International'dan aldığı iddia etti ancak yapılan testlerle yumurtaların Türkiye'deki Hacer T. liderliğindeki örgütten temin edildiği ortaya çıktı.

KATALOG SEÇİMİ YAPTI, ÖZELLİKLERİ TEK TEK BELİRLEDİ

İddiaya göre, yıllarca anne olma hayali kuran ve bu uğurda binlerce sterlin harcayan 39 yaşındaki Rachel isimli İngiliz kadın, son umut olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir tüp bebek merkezine başvurdu.

Çift, üreme hücrelerini satan kadınların tıbbi geçmişlerini, eğitim durumlarını, zekâ seviyelerini ve özellikle saç ile göz rengi gibi fiziksel özelliklerini titizlikle inceledi.

Kendilerine sunulan sözde katalog üzerinden doğacak çocuklarının Danimarka genine sahip olmasını tercih etti.

GEN TESTİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Genç kadın tercihleri doğrultusunda gördüğü tedavinden bir süre sonra hamile kaldı. Doğumun ardından Jonah dünyaya geldi. Bebeklerini büyük bir mutlulukla kucağına alan aile, hayatlarının ilk şokunu çocuğun büyümesiyle yaşadı. Jonah büyüdükçe tercih ettikleri gibi sarışın olmadığından şüphelenen anne, DNA testi yaptırdı. Korkunç gerçek, laboratuvardan gelen gen testi raporuyla ortaya çıktı. Çocuklar için Danimarkalı donör kullanılmadığı tespit edildi.

DONÖR BANKASINDA ACI GERÇEKLE KARŞILAŞTILAR

Dolandırıldıklarını anlayan çift, bu kez Danimarka merkezli, dünyanın en büyük donör bankası Cryos International'ın kapısını çaldı. Ellerindeki yumurta kodlarını sisteme sorgulatan aile, aldıkları resmi yanıtla ikinci şoku yaşadı.

Küresel donör bankası, kayıtlarını inceledikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren söz konusu merkeze daha önce hiç yumurta teslimatı yapılmadığını açıkladı.

30 ÇOCUĞUN GEN HARİTASINDAN "TÜRKİYE" ÇIKTI

Skandalın patlak vermesi üzerine aynı klinikte benzer yöntemlerle tedavi gören onlarda yabancı aile de çocukları için gen testi talep etti.

Danimarkalı veya İskandinav kökenli donör vaadiyle, fahiş fiyatlara ailelere pazarlanan üreme hücrelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan testler sonucu 30 çocuğun biyolojik kökenlerinin Türk olduğu kesinleşti.