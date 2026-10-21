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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:09

Öğretmenin şikayeti her şeyi ortaya çıkardı! 12 yaşındaki çocuğa 1 sene boyunca istismarda bulunmuş

Antalya'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadının 12 yaşındaki kız çocuğuna 1 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan sapık, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 47 yaşındaki sapık O.E.'ye hiçbir indirim uygulanmazken, sürecin rehberlik öğretmeninin yaptığı şikayetle başladığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:09

Antalya'da S.S.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı 47 yaşındaki O.E., kadının 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu. İğrenç olayın yaşandığı dönemde henüz 4. sınıfa giden kız çocuğunun annesi ve kardeşinin uyuduğu sırada da istismara uğradığı belirlendi. Çocuğu tehdit ederek ve para vererek susturan sapık, tam 1 yıl boyunca iğrenç eylemine devam etti. 

Öğretmenin şikayeti her şeyi ortaya çıkardı! 12 yaşındaki çocuğa 1 sene boyunca istismarda bulunmuş

HER ŞEYİ REHBERLİK ÖĞRETMENİNE ANLATTI 

Korktuğu için yaşadıklarını bir süre gizleyen çocuk, daha sonra durumu annesine ve rehberlik öğretmenine anlattı. Anne, kızına cinsel istismarda bulunduğunu belirttiği kişi hakkında polise başvurarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öğretmenin şikayeti her şeyi ortaya çıkardı! 12 yaşındaki çocuğa 1 sene boyunca istismarda bulunmuş

Annesiyle birlikte polise gideceği sırada da şüpheliden korktuğu için yaşadıklarını gizlemeye çalışan çocuk, Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde istismarı anlattı. Soruşturma kapsamında çocuğun rehberlik öğretmeninin de ifadesine başvuruldu. Öğretmen, çocukla yaptığı görüşmede öğrencisinin, annesinin birlikte yaşadığı kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattığını belirtti.
Soruşturmanın ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çocuğun ve annesinin beyanları, tanık ifadeleri ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildi. Savcılık, sanığın çocuğa defalarca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep ederken, hapis cezası alması halinde kamu görevinde bulunma gibi bazı haklarının da kısıtlanması istendi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Olayın ardından Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar duruşması görüldü. Duruşmaya çocuğun annesi S.S. ve taraf avukatları katıldı. Bu dosyada tutuksuz yargılanan O.E. ise duruşmaya katılmadı. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan sanığın, duruşma günü izinli olarak dışarıda olduğu iddia edildi.

Duruşmada önceki mütalaasını tekrarlayan savcı, çocuğun ve annesinin ifadeleri ile rehberlik öğretmeninin anlatımlarını değerlendirerek sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti, istismarın birden fazla kez gerçekleştirilmesi nedeniyle cezanın artırılmasını da istedi.

Mahkeme heyeti, suç tarihinde 12 yaşından küçük olan çocuğa yönelik 'nitelikli cinsel istismar' suçundan sanığa önce 18 yıl hapis cezası verdi. Suçun tehditle ve birden fazla kez işlenmesi nedeniyle yapılan artırımlarla ceza 33 yıl 9 aya çıktı. Ancak yasal üst sınır nedeniyle sanığın cezası 30 yıl hapis olarak belirlendi. Heyet, sanığın geçmişteki mahkûmiyetleri ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle cezada indirim uygulamadı. Verilen cezanın süresi ve sanığın kaçma şüphesini dikkate alan mahkeme, adli kontrolün yeterli olmayacağına hükmederek O.E.'nin tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

DUYARLI ÖĞRETMEN SÜRECİ BAŞLATTI

Karar duruşmasının ardından açıklama yapan mağdur çocuğun avukatı Hande Amioğlu, "Bu bizim için sadece ceza yargılamasını devam ettirmek ya da süreci takip etmek değil, bir çocuğun ceza yargılamasında adalet arayışında onun yanında olmaktı. Çocuğumuz rehber öğretmenine yaşadığı sorunları dile getirmiş, öğretmeninin sorumlu davranışı sayesinde bu durum aileye bildirilmiş. Tek ebeveyn ile yaşayan bir çocuğumuz var, annenin bu süreci öğrenmesiyle beraber tarafımıza müracaat etti, şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.
Çocuğun sanıktan korktuğu için yaşadıklarını gizlemeye çalıştığını söyleyen Amioğlu, Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde alınan ifadeyle yaşananların ortaya çıktığını ve yargılamanın sonuçlandırıldığını kaydetti.

"ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEDİM DİYE KAÇIRILDIM, DÖVÜLDÜM"

İki çocuk annesi S.S. ise sanıkla 2 yıl boyunca dini nikahlı birliktelik yaşadığını söyledi. Kızının yaşadıklarını rehberlik öğretmenine anlattığını, öğretmenin de çocuk şubeye haber verdiğini belirten S.S., "Çocuk şube beni aradı ve adli süreci başlattım. Bu şahısta benim yaklaşık 8-10 milyon TL param vardı, şikayetten vazgeç paranı al denildi. Çok baskı kuruldu, asla vazgeçmedim. Şikayetten vazgeçmedim diye kaçırıldım, dövüldüm. Bununla ilgili mahkemeler görüldü, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şiddet gibi suçlardan hapis cezaları aldı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUN ARKASINDA DURDUM SONUNA KADAR"

Verilen karardan memnun olduğunu dile getiren S.S., şöyle devam etti:

"Evimi, her şeyimi kaybettim ama çocuğumun arkasında durdum sonuna kadar. Çocuğum ve benim için yıpratıcı bir savaştı. Sonunda avukatım ve deliller sayesinde bunu ispatladık. Ağlamak üzereyim, çok mutluyum. Yaşadığımı kimse yaşamasın. Bu karar örnek teşkil etmeli, hiç kimse hiç kimsenin çocuğuna el uzatmamalı. Onlar birer bebek onlar masum. Verilen karardan çok memnunum, iyi ki adalet var iyi ki bu devletin başında savcılar var."

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