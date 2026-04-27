Akran zorbalığı son bulmuyor! Kız çocuğunu dakikalarca darbettiler: "Eğer şikayetçi olursan..."

Okullarda şiddet olaylarının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığının son örneği Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşandı.

Telefon kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götüren üç kız öğrenciden ikisi kızı darp ederken, diğerinin de o anları kayda aldığı görüldü.

KIZ ÇOCUĞUNUN ÇARESİZLİĞİ KAMERADA

Dakikalarca darp edilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansırken, olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmiyor.