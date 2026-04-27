Yasa dışı bahis operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 123 milyon TL'lik vurgun İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık eden 11 şüpheliye yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gerçekleştirildi. Kocaeli ve Hakkari'de yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık eden 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy'de ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları ve vardiyalı sistemle çalıştıkları tespit edildi. Telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri belirlendi. Şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu saptandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ve Hakkari'de yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık eden 11 şüpheli ekiplerce yakalandı.

VARDİYALI SİSTEMLE ÇALIŞIYORLAR

Şahısların; Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ettikleri ve telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

123 MİLYON TL PARA HACMİ

Şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.