İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 123 milyon TL'lik vurgun

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yasa dışı bahis operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ve Hakkari'de yasa dışı bahisten elde edilen paranın transferine aracılık eden 11 şüpheli ekiplerce yakalandı.
Şahısların; Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ettikleri ve telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.
Şüpheli şahısların banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.