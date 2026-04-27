Kardeşler arası kavgada kan aktı! Tetiğe peş peşe bastı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı. meydana geldi. Hasan H. ve ağabeyi Recep H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Recep H., yanında bulunan tabancayla Hasan H.'ye peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hasan H. kanlar içinde yere yığılırken ağabeyi olay yerinden kaçtı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasan H., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hasan H., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Recep H. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.