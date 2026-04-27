Hacı yemeğinde faciadan dönüldü: 16 kişi hastanelik oldu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde, hacca gitmeye hazırlanan vatandaşın düzenlediği ziyafette, 16 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu. Yemekte etli sarma ve dolma kullanılan kıymanın bozuk olmasının zehirlenmeye yol açtığı belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:24

Kumlu ilçesinde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaş, kutsal yolculuk öncesi ailesine yemek ikram ettiği bir toplantı düzenledi. Yemekte misafirlere etli sarma ve dolma ikram edildi. Ancak yemeğin ardından 16 kişide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.

HABERİN ÖZETİ

Kumlu ilçesinde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaşın ailesine verdiği yemekte, kullanılan kıymanın bozuk olması nedeniyle 16 kişi zehirlendi.
Hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaşın evinde verilen yemekte 16 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı.
Zehirlenen kişiler mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.
İlk tespitlere göre zehirlenmenin yemeklerde kullanılan kıymanın bozuk olmasından kaynaklandığı belirlendi.
Hastaneye kaldırılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ZEHİRLENENLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çok sayıda kişinin rahatsızlanması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından zehirlenen vatandaşları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

YEMEKLERDE KULLANILAN KIYMA BOZULM

Hastanede tedavileri yapılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre yemeklerde kullanılan kıymanın kokmuş olmasından dolayı zehirlenmenin yaşandığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da zehirlenme alarmı! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yine tavuk döner skandalı! 25 kişi zehirlendi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
