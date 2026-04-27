Hacı yemeğinde faciadan dönüldü: 16 kişi hastanelik oldu

Kumlu ilçesinde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaş, kutsal yolculuk öncesi ailesine yemek ikram ettiği bir toplantı düzenledi. Yemekte misafirlere etli sarma ve dolma ikram edildi. Ancak yemeğin ardından 16 kişide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.
Çok sayıda kişinin rahatsızlanması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından zehirlenen vatandaşları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavileri yapılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre yemeklerde kullanılan kıymanın kokmuş olmasından dolayı zehirlenmenin yaşandığı öğrenildi.