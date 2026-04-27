Kumlu ilçesinde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaş, kutsal yolculuk öncesi ailesine yemek ikram ettiği bir toplantı düzenledi. Yemekte misafirlere etli sarma ve dolma ikram edildi. Ancak yemeğin ardından 16 kişide mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hacı yemeğinde faciadan dönüldü: 16 kişi hastanelik oldu Kumlu ilçesinde hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaşın ailesine verdiği yemekte, kullanılan kıymanın bozuk olması nedeniyle 16 kişi zehirlendi. Hacca gitmeye hazırlanan bir vatandaşın evinde verilen yemekte 16 kişi gıda zehirlenmesi yaşadı. Zehirlenen kişiler mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk tespitlere göre zehirlenmenin yemeklerde kullanılan kıymanın bozuk olmasından kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZEHİRLENENLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çok sayıda kişinin rahatsızlanması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından zehirlenen vatandaşları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

YEMEKLERDE KULLANILAN KIYMA BOZULMUŞ

Hastanede tedavileri yapılan 16 kişinin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre yemeklerde kullanılan kıymanın kokmuş olmasından dolayı zehirlenmenin yaşandığı öğrenildi.