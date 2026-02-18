Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Aksaray'da korkunç olay! Bir evde 3 kişi vurulmuş halde bulundu

Aksaray’da bir apartman dairesinde 2'si kadın 3 kişi vurulmuş halde bulundu. 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken 1 kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
22:01
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
22:51

Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Aksaray'da korkunç olay! Bir evde 3 kişi vurulmuş halde bulundu

Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen silahlı olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerindeki Erdoğan Apartmanı'nın ikinci katında silah sesleri duyuldu.
Polis ekiplerinin olay yerine intikalinde 2 kişinin silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu belirlendi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi de yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Aksaray'da korkunç olay! Bir evde 3 kişi vurulmuş halde bulundu

2'Sİ OLAY YERİNDE 1'İ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekiplerin yaptığı incelemede silahla vurulmuş halde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Aksaray'da korkunç olay! Bir evde 3 kişi vurulmuş halde bulundu

Ağır yaralı şahıs da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

